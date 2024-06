Debi cu no tabatin biento awe a haci cu e produccion di coriente ta poco caotico riba dje cu tin motornan den WEB cu ta plat un debi na candela y otronan debi na materialnan daña. Awe cu no tabatin biento a haci cu e molinanan di biento no a produci nada. Un vb si Web ta produci 160 MW e load di Elmar ta actualmente anochi 150 cu ta haci cu WEB ta den speer di 10 MW y ta haci e situacion poco cauteloso cu barionan por keda sin coriente y por bay te hasts full Aruba te ora cu motornan cuminsa trip.

Aki anuncio di Elmar.

ATENCION, ATENCION! Na e momentonan aki, ELMAR ta haci un apelacion na nos clientenan pa coopera y reduci consumo di coriente rapidamente awe nochi. Laga nos tur hunto coopera pa nos por mantene e suministro di coriente pa un y tur.

Awe nochi N.V. ELMAR a ricibi informe for di WEB Aruba N.V. cu actualmente tin un reserva minimo di produccion di coriente (megawatt) disponibel compara cu e demanda di coriente cu nos pais ta rekeri aworaki.

Si e demanda di coriente surpasa e limite aki, ELMAR lo mester inicia e proceso di load shedding. Load shedding ta nifica cu cierto area lo por experiencia un interupcion di coriente temporal y planea. E tecniconan di ELMAR ta riba stand by.

Nos lo sigui mantene nos clientenan y e comunidad informa riba e desaroyo.