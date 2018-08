CAO na APA ta duna tur trahado e mesun derecho

APA y TOPA ta firma e prome CAO entre APA y sindicato TOPA. Sr. Jossy Figaroa, director di APA, ta amplia.

Algo inusual ta cu APA, un empresa cu no mas di 100 trahado tin dos sindicato. Na momento cu esey tabata e caso, APA a sinta cu TOPA y a bis’e cu ta respeta e decision di trahadonan. Eynan a cuminsa cu e negociacion. E negociacion no tabata facil, ya cu tin dos sindicato y tur dos sindicato ta wak otro pa wak con y kico nan ta bay logra.

Pa gerencia e no tabata algo facil. Nan a reuni cu tur dos sindicato y Sr. Figaroa ta contento cu nan e negociacionnan a bay. A negocia pa tres luna. Pero e parti hopi importante tabata e respet di ambos banda pa otro. No tur biaha e tabata facil, y no tur biaha nan por tabata di acuerdo cu otro, pero e respet ta hopi importante, cual Sr. Figaroa ta gradici TOPA y su sjpstewardnan pa e manera di con negociacionnan a bay.

Na dado momento e negociacionnan a pega, y na e momento ey, gerencia a pidi ayudo di e medidador di Gobierno. Despues di a sinta cun’e, nan a logra keda cla cu e CAO. Importante di nan como generecia tabata pa no tin discrimiacion entre nan empleadonan. Locual cu no kier, ta pa tin discrepancia entre e miembronan di e dos sindicatonan. Ta importante pa tur dos ta bay haya igual.

E CAO no tin e mesun ingredientenan, pero na APA e gastonan ta igual. Esey ta importante. APA ta contente con TOPA a hiba e negociacionnan.

TOPA naturalmente ta bringa cu alma y cuerpo pa su miembronan, pero ora cu nan a trece padilanti cu nan ta compronde e punto, pero banda di TOPA nan tabata kier a wak kico e compania ta basa ariba tereno financiero. Y asina a logra yega na un CAO cu nan por firma.

Manera bisa anteriormente, e ingredientenan no ta mescos, unda cu no a pidi mas y otro a haya menos, pero na final e ta pa cada empleado mescos. Sr. Figaroa a sigui bisa cu e dos sindicatonan, Sr. Figaroa tabata tin hopi respet pa sindicato. Mester bisa cu despues di e negocacionnan aki, su simpatia pa e sidnicatonan a subi.

Ambos sindicato ta bringa duro pa nan empleado, pero toch ta wak kico e ta nifica pa e empresa. Esey ta importante pa e negocacion. E sindicato ta forma parti di e companai y tur mester trhaa pa bay dilanti.

Un punto di negocacion di TOPA, ta paso cuc nan ta kere cu tin algun funcion den departamento nautico merece un miho pago. Ariba esey, a palabra cu TOPA cu nan ta bay mira esey apart, apart di e CAO. Pero ta pone den e CAO si, cu pronto lo inicia e proceso cu ta clasifica di e funcion, pa wak si e funcion di berdad no merece un miho pago y un miho situacion. Lo haci’e hunto cu e sindicato lo scoge un bureau pa haci e trabao ey.

Si ta berdad resulta cu e merece un miho pago, e lo hay’e cu forsa retroactivo te cu 1 augustus 2018. Na final Sr. Figaroa a gradici Sr. Humprey Tromp, cu a hiba mayoria di e negociacionnan. Ta gradici’e pa e manera con el a inspira e team ora di negocia, ya cu exigencia ta bin di otro banda. Sr. Figaora tambe tabata den e reunionnan y tambe den e reunion final unda cu a yega na un acuerdo.

Comments

comments