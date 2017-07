CAO actual ta beneficioso pa cada un trahado di Elmar

Pa sr. Gilbert Ruiz, vice presidente di sindicato UEA, e reunion cu e trahadonan di Elmar a manda yama cu STA tabata un sorpresa pa e sindicato. E ta amplia mas ariba esaki.

Tabata dos dia pasa cu trahadonan di Elmar a yama un reunion den oranan di atardi cu sindicato STA. Segun Sr. Ruiz, nan a haya un solo carta di retiro di parti di trahado di ELMAR cu a tuma su retiro. Sindicato UEA tin un total di 114 miembro.

Tempo tabata tin votacion pa aproba pa e CAO nobo, segun Sr. Ruiz, tabata tin 55 voto mas o menos na fabor di e CAO. Y mas o menos 42 voto contra di e CAO. Esey pa Sr. Ruiz, ta un mensahe cla cu e 42 trahadonan ey lo tin e descontento cu UEA. Segun Sr. Ruiz, si bo ta sinti cu bo ta den un confort zone y un structura nobo ta bin pa haci daño, esey ta keda na cada trahado cu nan pensamento.

Sindicato UEA lo yama un reunion general pa su miembronan y lo dunanan un copia di e protocol firma, pa nan wak con nan a purba gaña e trahadonan. Si e otronan ta desea di haya un copia, nan tambe ta welcome. E CAO actual no por wordo kibra, e ta vigente te cu 2020. E CAO ta na beneficio di cada un trahado. Beneficio na cada un trahado. Segun Sr. Ruiz, e ta den e directiva, y e no ta bay firma un CAO pa corta su mesun garganta, dus con e por firma algo cu ta bay corta garganta di e otro trahadonan. E lo kier sa den kico el a condena e trahadonan. E ta pidi pa un di e trahadonan, un miembro pa mustr’e na unda el a condenanan. El a sigui bisa, cu e dia di mañan cu e sali for di den e directiva, e ta keda mesun trahado di Elmar, y ta di e CAO ey mes, e lo tin cu sigui biba.