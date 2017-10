Cantidad grandi di pisca morto yegando costanan di Aruba

Dialuna mainta turistanan di a bay pa disfruta di e beachnan parti pariba di nos isla a bin haya nan mes cu un situacion basta straño unda den Grapefield e beachnan tin cantidad di pisca tabata yegando tera morto.

Nan a dicidi di acerca personanan local den e area pa asina puntra si ta safe pa drenta awa y ora esakinan a bai bek cu na e lugar cu e turistanan a bin haya en berdad cu na henter e costa di Grapefield tin cantidad di pisca yegando na e beach.

No ta conoci kico por ta e motibo di e situacion aki pero por ripara si cu aki no ta trata di pisca cu ta mancha of cu ta hole cualkier producto di petrolio. Lo keda pendiente pa e instancianan official si tin cualkier informacion y con lo bay haci cu e parti di cleanup y kiko por ta e motibo cu un cantidad asina grandi di pisca morto lo ta yegando nos costanan pariba di Aruba.