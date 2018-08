Cantidad di pensionadonan ta mas grandi cu e fondo di reserva di SVB

For di comienso di aña tur luna nan ta pone ariba nan website www.svbaruba.org e desaroyonan na SvB. Un pa dos dia despues di cu luna a cera, nan ta pone ariba nan website, e cantidad di pensionadonan y e cantidad di trahadonan inscribi cerca nan y tambe e cantidad di dunadonan di trabao. Director di SVB, Ing. Edwin Jacobs, ta informa.

E cifranna pa e aña aki, ta mustra pa loke ta e pensionadonan, e prome mita di aña e desaroyo di bahada. Esey ta desde cu e introduci e di ley di aumento di edad di pension, na mey 2015, tin e structura ey. E prome mita di aña pensionadonan no ta drenta e sistema di pension, door cu nan no ta yega e edad di pension. Y den e siguiente mita di aña, nan ta drenta y ta wak e aumento. Den e prome mita di aña, e cantidad di pensionadonan ta baha, motibo cu solamente ta saca e personanan cu a fayece for di e sistema. Y den e di dos mita di aña, ta ripara cu e cantidad di pensionadonan a aumenta.

Na 2018, a cuminsa 21.430 pensionado di behes. Pa 1 di augustus, 21.113, cual ta 317 pensionado menos cu ora cu a cuminsa e aña. Si wak e parti diluna, por ripara cu di februari padilanti e cantidad ta baha. Y di juli pa augustus, esaki a aumenta cu 80 hende. Esey ta e prome grupo cu a cumpli 62 aña na juli a bin na remarca pa pension na augustus, segun Sr. Ing. Edwin Jacobs.

E gastonan ta canando segun e proyeccion cu tin. E aumento di e gastonan ta hopi slow, pa motibo cu ta contene e entrada di e personanan. Locual si a constata a base di rapportnan y Departamento di Impuesto a suministra na nan, e cantidad di prima cu belasting ta recolecta pa e fondonan aki, ta menos cu aña pasa ya cu esey ta preocupa SVB ya cu esaki bon ta mir’e refleha bek den cifranan. Si mira e desaroyo den cantidad di trahadonan sigura na SVB, ta aumento so ta mira. Durante e prome 7 lunanan di e aña aki, e cantidad di trahadonan registra na SVB a aumenta cu 1.654 trahado, trahando den 3.651 cupo di trabao y a bin acerca 69 dunado di trabao.

Ora cu mira e cifranan aki y a ricibi informacion di Departamento di Impuesto cu e cantidad di prima cu nan a ricibi, ta baha. Eynan tin algo cu no ta bayendo bon y proximamente lo delibera esaki cu Departamento di Impuesto pasobra cu e entrada di e fondo aki ta sumamente importante pa e recuperacion di e fondo di pension di biehes. Un fondo sumamente importante. E fondo ainda ta den recuperacion. Reservanan cu SVB tin ta practicamente 1 pa 2 luna di pago di pension. Esaki no ta suficiente. Mester reservanan mas grandi, pa atende e grupo grandi di pensionado, cu ta drenta den e di dos mita di e siguiente decada. Tin hopi trabao ainda padilanti, pa fortifica e fondo di AOV y ta spera cu pronto tin un claridad riba e informacion suminstra door di Departamento di Impuesto.

Comments

comments