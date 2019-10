Cantidad di numbernan di auto sin ta paga ta hopi halto un biaha mas

Nos a tene un entrevista cu vocero di SIAD, Sra. Meverly Romano tocante plachi number. T’asina cu number di auto semper ta keda un topico interesante durante aña pa motibo cu SIAD tin masha hopi cliente, automobilistanan y hopi numbernan cu ta registra, 87 mil y pico number registra y mester bisa cu 84 porciento a cumpli cu e pago manera mester ta y SIAD ta sumamente contento cu esaki y pakico pasobra esaki ta demostra cu e automobilistanan aki tin respet pa leynan di Aruba y respet pa e otro automobilistanan cu ta riba caya y ta cumpliendo debidamente cu tur e responsabilidadnan cu tin. Pa loke ta trata e cifranan, Sra. Romano a duna di conoce cu, e kier bai mas leu pasobra mester bisa cu tin 13 porciento cu no a cumpli mientras cu tin otro 3 porciento cu a entrega nan plachi number. Segun Sr. Romano den e 13 porciento aki meter bisa cu e ta representa un cantidad di 11 mil y 97 number kiermen cu tin e cantidad di number aki riba autonan coriendo rond riba caminda di Aruba cu no a paga pa ta riba caminda. Nan no tin e pago completamente haci of nan tin e pago na mita solamente. “Nos ta na October kiermen e pago di ful aña mester ta haci caba pasobra e fecha final tabata na Juli ultimo. Kiermen nos ta na un par di luna despues di e fecha final y ainda nos ta mira cu 4211 number ta paga pa mita aña y 6886 cu no ta paga mes pa aña 2019”, asina vocero di SIAD Sra. Romano a declara. E cifranan aki ta cai bao di en general kiermen tur e categorianan hunto. Sra. Romano ta bisa cu e average aki ta un porcentage hopi halto ainda mirando cu ya ta den e ultimo parti di aña 2019 y e fechanan pa haci pago di belasting a pasa dia bieuw y ainda falta 11097 pago pa wordo haci. Y pesey tambe departamento di impuesto ta bolbe haci un apelacion na tur automobilista aki cu no a cumpli pa haci e pago pasobra djis aki aña ta bai cambia y nan ta bai haya cu e “belasting jaar” 2020 y mester paga esakiby tur hende sa cu no por paga 2020 si 2019 no ta paga. Kiermen e peso financiero ta bai keda bira mas pisa pa e automobilistanan aki. Y mester remarca cu e automobilistanan aki, esnan cu no a paga nada di 2019 nan lo bai tin un dos “na heffings aanslag” aworaki riba nan nomber cu 50 porciento di boet. Kiermen si e balasting pa aña ta 300 Florin nan tin 150 Florin di boet pa bai paga pa un total di 450 Florin pa paga. Segun Sra. Romano esaki ta un gasto cu no tabata necesario pasobra berdad por sosode cu un persona por haya su mes financieramente den dificultad pa haci e pago pero dado momento e lunanan ta keda bai y ta bon pa planea e pagonan sino e persona ta bai haye cu gastonan extra sin cu tabatin mester. Alabez e automobilistanan aki ta core e risico cu su polis haya nan riba caretera di Aruba nan lo bolbe haya boet kiermen cu mas gasto ainda. Mester bisa si cu den e cantidad di 11097 persona cu no a paga nan number di auto, tin cierto categoria toch cu ta resalta cu ta e categoria di plachinan A. Sra. Romano a duna di conoce cu keda pospone e pago no ta recomendabel. Pa loke ta e “na heffings aanslag” aki desde su introduccion, berdaderamente el a haci un diferencia, akinan Sra. Romano a duna di conoce cu na inicio di aña si el a haci diferencia y el a causa hopi critica pero awo mientrastanto tur esnan cu a pasa aden pero toch ta haya “recidivistanan” cu a pasa aden pero toch ta keda sin cumpli ta tin cu pasa aden atrobe. Pesey tur ora Dept. di Impuesto ta emiti su comunicadonan pa pidi pa cumpli cu e fechanan destina pa pago di impuesto di auto pasobra belasting tin su dealines. Ainda ora di haya e “na heffings aanslag” e cliente ta haya un periodo pa haci e pago pero si esaki pasa tambe e interes ta cuminsa core tambe pasobra esey tambe ta bini aserca. Kiermen e cliente ta bai haye cu gastonan extra sin cu tin mester. “Pesey tambe semper e ta recomendabel pa tene cuenta cu e fechanan final. Belasting no ta algo cu por bisa cu otro aña e ta bai bira hopi mas of menos pasobra e tarifa ta vast, kiermen tur hende cu tin un auto nan sa cu ta 300 Florin nan beslasting ta pa aña, nan por cuminsa planea nan finanzas caba p’asina na comienzo di aña caba cuminsa prepara pa haci e pago”, asina Sra. Romano a declara.

