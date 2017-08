Cantidad di muchanan di scol a aumenta drasticamente

Nos ta na bispo di un aña escolar nobo y tur cos ta kedando cla. SKOA naturalmente ta spera cualkier entrevista den media pa e mayornan tin un bista con e situacion ta bay ta awor cu scol ta bay habri.

Josette Daal, directora di SKOA a splica cu si mira e desaroyo den enseñansa, ta mira cu cada biaha e cantidad di mucha cu ta drenta scol na Aruba ta subiendo.

Awor aki un desaroyo cu por a mira algun aña pasa cu Juliana school no tabata tin suficiente luga. Nan a habri un dependance na Hato y e scol eynan a bira Colegio Ceque. Awor aki, despues di algun aña despues, cu e ta sosode tambe den scolnan catolico. E cantidad di e muchanan cu ta sali di un scolnan basico catolico, a aumenta drasticamente y awor aki bo no tin luga pa ubica nan tur den e region di Playa. E region di Playa SKOA tin Maria College, cu ta un di e scolnan di mas grandi y bo tin La Salle College. Ta papia di un cantidad di 180 pa 190 mucha. A ubica nan si. Esey ta yama planning, segun Daal.

A mir’e ta bin rond di Mei. Ora bo tin’e sigur, ta ora cu e di 3er rapport a sali. E ora bo sa sigur cu ta tanto mucha ta drenta MAVO. Mester a habri un dependance, cual ta bay cay bao di Maria College. Lo habri un total di 10 klas pa ciclo basico. Pero a ubica tur mucha.

Mayornan por ta trankil. Kedando na un cantidad normal di un klas cu ta menos cu 30 mucha.

A purba di haci’e menos cu 30, pasobra, esey ta algo cu a papia tambe. Daal mes, tempo el a cuminsa, el a traha cu 30 mucha den un klas, pero no por compare awendia.

Muchanan ta exigi otro tipo di atencion. E ta un tarea basta pisa pa e maestro pa para dilanti klas di 30 mucha y duna cada mucha e atencion cu nan merece y cu nan ta exigi.

Juliana School ta bay wordo renoba y e proceso ta andando. Nan a bay den un otro localidad tanten.

Riba e pregunta cu si mester di mas scol na Aruba, Josette Daal a splica pa loke ta enseñansa en general, e scol di Noord cu mester bin, cual ta den e plannan pa bin, esey lo bira e edificio di Colegio Ceque. Pasobra Colegio Ceque no ta den un edificio adecua pa un scol, sino uno tanten. E edificio cu mester bin ta e edificio di Ceque. Ainda ta keda cu awor aki cu SKOA mes ta bin cu un dependance di Maria College y lo mira tambe cu esey lo bay desaroya den e añanan cu ta bin, den un MAVO School. Un MAVO School Catolico. E ora ey, e scol eynan lo mester bay haya su mesun edificio. No ta un cos cu mester trah’e den un aña. E desaroyo ey ta tuma dos pa dos aña y mey. Ta prepara pe si den e edificio cu nan ta haya awor aki tanten, pasobra e dependance eynan ta bay crece te cu e ta bira un MAVO School, pero ta prepara pa esey.

Ceque ta un scol di Gobierno, e no ta di SKOA. Daal a splica cu Ceque a cuminsa como un dependance di Juliana School, el a crece y a bira Ceque College. Un scol di Gobierno, cu lo mester haya su edificio. E MAVO/HAVO cu mester a bin na Noord ta bira un scol di Gobierno y esey lo bira e edificio original di Ceque College. Unda cu Ceque ta, no ta un edificio escolar.

Pa loke ta SKOA cu tambe lo bay cuminsa cu su dependance di Maria College, esey lo crece bira dado momento un MAVO School Catolico riba su mes. Pero prome cu e yega eynan y pa bay haya su mesun edificio ta tarda un dos pa dos aña y mey mas of menos.

Mirando e cantidad di mucha cu a nace caba pa e aña aki, ta un reto pa pais Aruba y tambe pa enseñansa. Segun Daal e lo bira mas edificio di scol. Esey ta algo cu pais Aruba mester pensa. Por pensa tambe den forma di bin cu un MBO Opleiding, unda cu ta duna por ehempel un onderwijsassistent. E ora ey e maestro di scol tin un asistente den klas. E ta un reto pa pais Aruba. Pero cu tin crecemento si. En particular p’abao di brug.