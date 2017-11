Cantidad di muchanan chikito cu ta sufri di sobrepeso y diabetes infantil ta alarmante

Ultimo temponan por a ripara cu e edad den cual un persona ta haya diabetes ta bahando, ya cu diabetes den mucha chikito a cuminsa crece. Sr. Gino Goeloe, director di Wit Gele Kruis ta splica ariba plannan cu nan tin pa combati esaki.

A introduci scol saludabel, un proyecto na cinco scol. Ultimo aki a firma un acuerdo di Minsiter Schwengle y Hooyboer unda cu tur scol lo haya e proyecto aki. En verdad, muchanan di awendia ta obeso, y door di esaki nan sucu ta subi, den nan sistema y e ora ta bira diabetico. Dus e muchanan ta sufri di diabetes tipo 2. Tin mucha cu ta nace cu tipo1, cual ta diabetes infantil. Pero tambe tin casonan caminda e mucha ta bira diabetes door di sobrepeso. Esaki no por, ya caba tin adultonan cu ta sufri di sobrepeso. Den caso di diabetes tipo2, cual ta e ouderdomsdiabeet, cual ta algo alarmante bou di nos muchanan.

Wit Gele Kruis hunto cu nan POH-nan ta keda focus pa sigui guia nos grandinan como tambe nos muchanan, den e caso aki. E malesa di diabetes ta un malesa cu ta comebo di paden, segun sr. Goeloe. Si bo no controla bo sucu bo ta haya problema cu bo bista, cu bo riñonnan, heridanan cu no ta cura, ta complicacion so por haya cu diabetes.

Biba un bida saludabel ta un algo cu WGK semper a promove. Y nan lo keda promove esaki. Bida saludabel ta cana mei ora pa dia, simpel bisa. SI bo ta huma, stop di huma, baha man na alcohol y come saludabel. Esey kiermen, come mas pan bruin, laga e pan blanco na banda. Focus mas ariba fruta y berdura y tambe e aros. Bay cu aros bruin. Pero principal ta pa baha man na e sucu, bebe mas hopi awa posibel. Bebe awa ta dificil, pero si coy un apelsina of un lamoenchi tire den awa, bo ta haya un sabor poco zuur, cu ta dushi, ta mucho mas miho cu bebe softdrink y tur e juicenan cu ta yen di sucu. Baha man na sucu, baha man na vet y tambe e salo.

Prijs di producto pa haci un cuminda saludabel ta esun mas caro cu tin pa cual a puntra Sr. Goeloe kico nos ta bay haci pa cu esaki. Segun Sr. Goeloe, berdaderamente esey cada biaha ta bin padilanti. Wit Gele Kruis ta promove come saludabel pero e fruta cu e berdura ta mas caro. Pero den e investigacion cu Wit Gele Kruis a haci, cu si bo cumpra fruta y berdura ta mas barata cu si cumpr’e na un supermercado.

Ta apoya e comunidad den bay un fruteria pa haya e miho prijsnan pa e fruta y berdura. Frutanan manera patia, papaya, mispel, bacoba tur eseynan ta haya na un fruteria y ta hopi rasonabel. Si bo come fruta cu berdura, bay un fruteria unda ta come hopi mas barata, segun Sr. Gino Goeloe, director di Wit Gele Kruis.