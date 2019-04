Cantidad di casonan di sarampi na Merca ta sigui aumenta

ATLANTA, Merca.- E cantidad di casonan di sarampi na Merca ta sigui crece y ya caba tin al menos 704 caso pa loke ta 2019. Esaki ta e cantidad mas grandi den 25 aña, segun e Centro di Control y Prevencion di Malesa (CDC), cu dialuna a insisti ariba e importancia di e vacuna.

Casi 3/4 parti di e casonan ta coresponde na personanan no vacuna, según CDC den un teleconferencia pa duna di conoce su informe semanal riba sarampi, un malesa cu ta pega y cu autoridadnan Mericano na 2000 a declara cu e malesa a wordo eradica for di e pais.

E responsabelnan di CDC ta urgi e poblacion pa bay tuma vacuna y a desestima e informacion falso of ideanan eroneo riba e siguridad di e vacunanan y su supuesto relacion cu autismo.

“Mi ta urgi e proveedornan di salud pa nan anima e mayornan pa vacuna nan yiunan pa proteha nan yiunan y pa evita cu e malesa, cu por wordo preveni cu vacuna ta propaga den boso comunidad. Nos mester uni como pais pa elimina un biaha mas e malesa di sarampi y evita cu e lo por bin bek den futuro”, según e director di CDC, Robert Redfield.

Segun CDC, e brote actual a bin door di personanan cu no tin vacuna y cu a pega cu e malesa den exterior y a drenta e pais bek cu e sintomanan.

Door di esaki autoridadnan ta enfatisa e necesidad di vacuna den caso di cu tin pensa di sali for di Merca.

Según datonan di CDC, sarampi ainda ta un malesa bastante comun den hopi parti di mundo y ta causa di mas o menos 89 mil morto pa aña.

Di e total di personanan cu tin malesa di sarampi registra te cu 26 di april, 71% ta personanan cu no ta vacuna, 11% ta vacuna pero solamente cu un di e dosisnan recomenda y 18% no sa si nan ta vacuna of no.

Estadonan cu un gran cantidad di casonan ta Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missourri, Nevada, New Jersey, New York, Oregon, Texas, Tennessee y Washington.

Sin embargo, e cantidad di casonan mas hopi ta concentra den tres brote: dos na New York y otro na Washington.

Den caso di New York, e dos brotenan ta concentra den comunidadnan Hudiu Ortodox, un den e distrito di Brooklyn y otro den e condado di Rockland, un suburbio di e ciudad.

Den e comunidadnan ultraordoxo di Brooklyn ta existi un debate entre esunnan cu ta defende vacuna y esunnan cu ta rechasa esaki, ya cu según nan, e vacuna ta contene “DNA di macaco, raton y porco”, cu nan ta wordo fabrica cu celnan di feto humano aborta y cu e ta genera autismo.

President Donald Trump a expresa den varios ocasión su preocupacion pa un posibel relacion entre e vacuna y e incidencia di autismo den mucha, vinculo cu ta basa den un estudio altamente desacredita pa e comunidad cientifico.

No obstante, recientemente el a haci apelacion na mayornan pa nan vacuna nan yiunan despues di a wak e gravedad di e brotenan di sarampi cu ta afecta e pais.

Autoridadnan sanitario di Los Angeles (California) tin den cuarentena mas di 650 persona di dos universidad publico di e condado door di e duda di cu si nan ta vacuna contra di sarampi, según voceronan di salud local.

