Cantante Evio di Marzo asesina na Caracas

CARACAS, Venezuela- E cantante Venezolano, Evio di Marzo, a wordo asesina dialuna den oranan di anochi despues di cu anti socialnan a purba bay cu su auto. E noticia a wordo confirma pa e periodista Roman Camacho.

E cantante a wordo asesina den e cercania di Bellas Artes, Caracas pa nan horta su auto for di dje. Ora cu el a resisti na e robo, e ladronnan a tir’e cual a provoca un confrontacion, cu a bay for di man. El a ingresa den e hospital Perez Carreño sin signonan vital.

Evio di Marzo a nace na Caracas, dia 23 di mei di 1954. E tabata yiu di mayornan Italiano y e ta wordo recorda pa ta e fundador di e grupo Adrenalina Caribe, cual a laga su marca den e decada di 1980 na Venezuela. Na 1990 el a comberti na Islam y esaki tabata un di e motibonan cu a aleha di Marzo for di musico.

E ta ruman di Giordano (Yordano) di Marzo, interprete reconoci di e pais Suramericano aki.

