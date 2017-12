Cantante Egipcio condena na dos aña di prizon pa “incita libertinahe”

CAIRO, Egipto- Shaima Ahmed, un cantante di pop Egipcio conoci como Shyma, a wordo condena na dos aña di prizon pa “incita libertinahe” den e video musical “I have problems”.

E artista di 21 aña, a wordo aresta dia 8 di November ultimo pa a publica un film indecente, según medionan Egipcio a raporta. E director di e video, Mohamed Gamal tambe a wordo condena na dos aña di prizon, pero den su ausencia, mientras cu Shyma si lo mester bay cera.

“Mi no por kere cu tur esaki ta pasando y cu mi lo ta obheto di atakenan fuerte di tur hende”, e cantante e scirbi ariba su Facebook, cual despues el a delete.

Den e video, yena cu erotismo y sensualidad, por wak Shyma ta coketea cu varios homber cu ta den un klas y ta come un bacoba na un manera sugestivo. Esaki a lanta e furia na Egipto, un pais conservador y cu mayoria di su poblacion ta Musulman.

“E cantante Shyma a presenta un les di con pa perverti e hubentud”, segun un articulo den e corant Youm 7.

Durante e presidencia di Abdel Fattah, autoridadnan a uza di manera amplio y autoritario loke ta conoci como “leynan moral” pa persigui y cera artistanan.

Fuente: https://www.infobae.com