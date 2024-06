Diabierna mainta, Corte di Husticia a trata e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e homber Arubiano Cee Cyon Tromp. (24) biba na Hulanda. E ta wordo acusa di hunto cu otronan tabatin 3 arma di candela y balanan.

MAS NOTICIA por a compronde cu riba bar di cas di C.M.Tromp. su mama, tabatin un pistol, un revolver y balanan. Tur esaki e amigo di C.M.T., A.H. a filma cu su cellular y Polis a mira esaki.

SHOTGUN, PISTOL, REVOLVER Y BALANAN

E acusacion cu Fiscal a presenta contra C.M.T. ta cu entre 14 September 2023 y 12 November 2023, hunto cu otronan C.M.T. tabata den posesion di armanan di candela y balanan.

Ta asina cu C.M.T. tabata di vacacion na Aruba y tabata kedando na cas di su mama na Sero Patrishi. Dia 12 November el a biaha bay bek Hulanda y dia 1 December 2023 cu el a bin Aruba pa haci un presentacion di un club nocturno, el a wordo deteni relaciona cu video cu nan a haya den celular di su amigo A.H. cu a detene relaciona cu tiramento.

Hues a puntra si ta berdad e acusacionnan. Segun C.M.T. e no tabatin armanan solamente un bala di shotgun e tabatin den su man. Segun C.M.T., su amigo A.H. a graba e video. E homber A.H. tambe tin un caso di tiramento contra dje.

Hues a mustra cu Polis den su relato ta mustra cu a detene A.H. riba 17 November 2023 relaciona cu un caso di tiramento y a bay wak den su cellular. A bay analisa un video cu A.H. a graba. Por a mira A.H. cu un pistool cu un peña (cashi di bala) largo den su man. E tabata den sala di cas di mama di C.M.T. Despues a cuminsa filma un gay color bruin sin flanel cu un shotgun den su man. Despues a filma A.H. y C.M.T. cu un bala di shotgun. Ariba e bar por mira diferente balanan. Segun C.M.T. el a pone e bala di shotgun bek pa nan piki nan cosnan y bay cun’e. Riba e bar segun C.M.T., tabatin 2 of 3 pistool mas. El a bisa cu e hendenan (2 Colombiano) cu a bin cu un saco y a habri esaki cu tabatin e balanan pa bende y e armanan. Segun C.M.T. el a coy un di e balanan di shotgun pasobra nunca el a mira e bala ey. Hues a mustra cu Polis ta bisa cu por mira riba e bar, un pistool, un revolver, un shotgun y balanan. Ariba e video por a mira 4 hende. Segun C.M.T., ta A.H. a bin cu e homber Colombiano cu arma y bala na su cas. El a bisa cu e gay kier a bende e armanan pero C.M.T. a bisa cu e no ta cumpra nada pasobra e ta bayendo bek Hulanda.

Despues cu C.M.T. a wordo deteni na December 2023, Polis a bay haci investigacion na cas di e mama y den camber di C.M.T. a haya un bala 9 mm. Segun C.M.T. el a haya e bala benta abao dilanti Chines unda e sa bay haci compras. El a bisa cu su intension tabata pa traha un hanger pa su cadena. A confisca e bala tambe. Segun C.M.T. e ta un cantante di rap na Hulanda y ta gana placa. 1 December 2023, el a bin Aruba pa bay canta na un club nocturno pero a wordo deteni. El a bisa cu su tata ta biba na Hulanda. C.M.T. a bisa cu e ta bibando na Hulanda y ta studiando y traha. C.M.T. a bisa cu na cas di su amigo A.H. cu ta biba dilanti su cas, A.H. a grab’e cu un shotgun den man. El a bisa cu e ta kere cu A.H. a delete esey. Ta asina cu desde 1 December 2023, C.M.T. ta sera den KIA.

15 LUNA DI PRISON EXIGI

Fiscal a bisa Hues cu e ta haya cu e video cu a wordo graba, C.M.T. ta riba dje cu bala di shotgun. El a bisa cu segun hurisprudencia, pa ta culpable di posecion di arma, bo mester sa di e arma y cu e arma ta den bo cercania. Fiscal ta haya cu C.M.T. tabata den posecion di diferente arma di candela y municion. Tur esaki tabata ariba mesa di bar na cas di mama di C.M.T., unda C.M.T. ta keda. Pa cu castig, Fiscal a bisa cu e ta tene cuenta cu ta diferente arma di candela y municion tabatin y hunto cu otronan. Fiscal a expresa cu ta alarmante e cantidad di arma cu C.M.T. y otronan tabatin den posecion. El a mustra cu A.H., algun dia despues, lo tabata envolvi den un caso di tiramento. Fiscal ta haya cu C.M.T. ta den compania di hendenan cu si ta anda cu arma di candela. Fiscal a exigi 15 luna di prison, di cual 5 luna ta condicional cu 3 aña di prueba. E droganan y articulonan di droga cu a haya den e cas cu ta di e mama, no por dicidi ainda riba eseynan.

ABOGADO

Abogado mr. Peasch a bisa Hues cu e caso a cuminsa relaciona cu un caso di tiramento. Riba un video den celular, por a mira C.M.T. cu un bala di shotgun. Tambe e lo tabatin e shotgun den man pero e arma no ta di dje. Por comproba cu e tabatin un shotgun den su man. E abogado a pidi Hues pa tene cuenta cu ta prome biaha cu C.M.T. ta cay sera pa arma di candela y segun ley, e castigo ta 9 luna. Pa un bala so, e no por wordo persigui.

SENTENCIA

Hues a cera tratamento di e caso y dicta sentencia di biaha. Hues a bisa cu e ta haya legalmente proba cu hunto cu otronan tabatin armanan di candela y municion den man. Hues a bisa cu pa cu e castigo, e ta tene cuenta cu e seriedad di e caso. Hues a remarca cu ta diferente arma y balanan tabatin na e cas. Despues ta resulta cu A.H. a usa un arma y tira. Hues a enfatisa cu Corte no kier pa tin arma di candela na Aruba. Hues a bisa cu loke e abogado ta referi di castigo, ta ora haya 1 arma den un cashi na cas warda. Den e caso aki ta papia di diferente arma riba mesa di bar. Hues a confirma e exigencia di Fiscal y a condena C.M.T. na 15 luna di prison, di cual 5 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 3 aña. Hues a bisa cu e bala di 9 mm lo wordo destrui. E resto di cosnan di droga e no ta tuma un decision pasobra ta di e dama. Lo mester warda un otro caso penal contra e mama pa e ora ey por dicidi.