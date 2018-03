Cannabis no ta cura sino cu ta actua como calmante

Awe dia tin hende cu e idea robes di uzo di cannabis, cu esaki por tin su efectonan curativo riba algun tipo di malesanan cronico siendo cu e concepto aki ta fout. Dr. Jaime Falconi ta splica.

E componente conoci den ciencia como CBD den e marihuana ta wordo uza den medicina pa actua den forma paliativa caminda cu ta yuda na disminui algun sintoma y alivia e dolor di e malesa.

Marihuana no ta cura, y esunnan cu ta mas partidario pa legalisa uzo di marihuana ta esun cu ta uza como un sorto di panacea of medicina cu ta yuda pa tur cos y esey no ta e caso tampoco.

Asina ta cu den uzo medicinal di cannabis, su funcion solamente lo ta pa yuda cu e enzimanan den e curpa pa mehora cierto funcionamento y vooraal e CBD ta esun cu diferente aspectonan y efectonan riba sistema nervioso y esaki lo ta wordo efectua depende di e malesa.

Un tipo di sedativo den e cerebro, esaki ta e descripcion di Dr. Jaime Falconi di marihuana, pa combati epilexia, dolor, sacamento den caso di cancer y cu por yuda na reduci e keho, siendo cu no lo kita e malessa y hasta lo por wordo compara su efecto cu un paracetamol.

Marihuana lo reduci e keho di e malesa, y e no por wordo uza pa baha peso por ehempel, siendo cu su unico funcion lo ta baha e dolor. Awo, aunke lo tin un discusion grandi riba e punto di comparacion cu paracetamol mester tuma na cuenta cu seriamente lo tin diferente aspectonan cu lo hunga un rol unda cu marihuana lo ta existi for di 10.000 aña pasa pa uzo cu efecto riba e celebro. Pero cu e tempo e lo a wordo demonisa entre otro door di e mesun companianan farmaceutico cu a prefera di bin cu otro tipo di medicamento cu mayor porcentahe di ganancia unda cu e semper e parti financiero semper lo tabata presente.

Cultivo di marihuana no ta caro, siendo cu e ganashi no lo tabata interesante pa e industria di medicina, y despues di e aña 60 caminda lo a habri pa experimenta cu tur sorto di droga y na e momento ey marihuana a wordo compara cu droganan pisa manera heroina, cocaina y hasta a wordo a bisa cu adiccion lo cuminsa cu esaki y keto bay cu e uzo di un sigaria di marihuana despues lo cay na heroina y esakinan no ta comproba. Asina dr. Jaime Falconi a finaliza bisando.

Comments

comments