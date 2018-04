Cannabis medicinal no ta causa destruccion manera alcohol

Ta mundialmente conoci e droganan pisa manera coca of acohol en berdad si a logra destrui famianan y amigonan anto hende studia tambe pasobra cu droga no ta discrimina, pero na Aruba en caso cu un hende a uza un di esakinan ayera y ta cay bou di un test awe e no ta considera un delito, siendo cu esaki si ta representa un peliger pa sociedad . Parlamentario Sr. Ricardo Croes ta splica.

Un persona bou di influencia cu por ta peliger pa funciona den su trabao, si ta un peliger. Un test sin avisa, ta conta cu e sosten di Sr. Ricardo Croes. Den ley di alcohol ta contempla cu tin cierto grado di alcohol cu un hende por bay core auto te na trabou pasabra ley ta permiti pa e hende consumi e tipo di droga pisa aki tambe cu ta destrui hogarnan te awe dia, pero aun asina e por bay tanten e no yega na e limite den su sanger, djis tanten un hende no a wordo haya bou influencia pisa cu ta garantiza un peliger mag di keda bou influencia toch. Si un hende wordo getest na trabao, cu e ta bou di influencia, esey si ta forma un peliger.

Den caso de cannabies ta keda mas largo riba e organismo y e por wordo detecta, pasobra cu nos mesusn cerebro ta produci endo cannabinoids, e efecto di huma un dosis por dura hasta 3 hora, pero nan a test e persona aki e ta sali positivo door cu e efecto den e sanger por keda hasta 3 siman despues di uza cannabies. E ora si e test ta sali test positivo. Esey ta e parti di e drug test di cannabies cu ta condenabel, pasobra no ta sirbi pa e proposito real.

No por test un hende prome cu e ta bay traha, siendo cu por ta un hende cu ta bon trahado, cu no ta yega laat y cu tin un bon celebro pa traha, pasobra cu esaki ta pone hende bay den hortamento, kibramento di ley y cosnan cu no ta productivo den un comunidad. Esey ta pone cu e drug test prome cu bay traha por duna su resultado pa mustra cu e hende aki por ta un risico potencial.

Pero den caso di esunnan cu ta consumido di marihuana sea medicinal of recreacional anan si mester keda un luna sin consumo pa por pasa un drug test cu ta safe. Esaki no ta eerlijk, pa cu e comunidad cu ta uza e cannabis pa su salud, e rastanan cu ta uz’e como forma di nan relgion. Cannabis ta safe, semper y cuando cu e consumo aki no lo afecta otro hende, segun Sr. Ricardo Croes, parlamentario pa partido ReD.

