Cangreu Blauw ta bay crusa na Pos Chikito, nos mester protehanan!

Directie Natuur en Milieu (DNM) conhuntamente cu otro instancianan ta preparando pa e crusamento di e cangreu blauw na Pos Chikito. E siman aki DOW a instala borchinan cu ta indica unda cangreunan ta bay crusa. Land Crab Crossing’ na idioma Ingles asina mayoria di nos ta compronde e aviso pero na e imagen tambe por reconoce e especie. E borchinan ta color geel cu letternan preto. Lo kita e borchinan den temporada cu e cangreunan no ta activo ta crusa pa bay lama. Un tiki di e cangreu blauw. E ta pertenece na e clase di Crustaceonan den e orden di Decapoda y e genero Cardisoma. E nomber scientifico ta Cardisoma Guanhumi. E ta un cangreu terestre di mayoria biaha color blauw. Nan colornan por diferencia un poco ora nan ta jong, nan ta color maron, den fase di transicion nan ta bira color biña of oranje, y esunnan hembra den temporada di pone webo ta bira geel of te hasta blanco. Por mira nan den areanan cerca di costa, mas tanto unda tin hopi mata di mangel y cu e suelo ta humedo. E cangreunan por mustra di tin menos actividad den temporada di secura y nan holnan ta mas tapa y asina cu tin mas yobida nan ta bira mas activo y ta sali. E cangreunan ta biba mas tanto den cercania di lama of costanan den e ecosistema di e matanan di mangel na unda e tera ta muha y di lodo. Nan ta coba buraconan te unda nan ta haya suficiente humedad pa nan desaroyo normal. E cangreunan ta come mata cu a decomoposita den lodo of cu a bira moli, insectonan lastrero, scorpion di mondi, resto di parha y otro bestia morto. Den e relato aki Directie Natuur en Milieu kier a haci un peticion na comunidad pa den trancurso di luna di juni, cu e borchinan di aviso ta poni na Pos Chikito, pa

eherce cautela, core mas poco poco p’asina yuda e cangreunan crusa cu siguridad. Banda di Santo Largo na Savaneta tambe por tin actividad di cangreunan. E temporada di pone webo ta di juni pa juli tur aña. Ora luna ta yen, cangreunan ta bay lama pa laba nan cabutiti (webonan). E cangreu tin un balor ecologico halto pa e matanan di mangel cu tin na nos

costanan. E conservacion di e cangreunan blauw ta crucial pa e preservacion di e mondi cera di matanan di mangel.

Claramente e cangreunan blauw ta na peliger na diferente momento di nan desaroyo. Un di e menasanan mas grandi ta hende y den e caso aki trafico tambe. Mester menciona cu door di desaroyo y trahamento di caminda sin tene cuenta cu crusamento di cangreunan, por limita nan di yega lama. Durante temporada di migra pa laba nan cabutiti (webonan) na lama e automobilistanan ta trapa e cangreunan na cantidad halto matando e hembranan cu ta carga cu webo pa bay pone y no ta logra haci esaki. E pikimento di palonan (driftwood) na lama tambe ta stroba crecemento di e cantidad di cangreu. Na unda mayoria ta sconde den nan fase jubenil. DNM ta alerta cu den e dianan aki lo bay tin crusamento di cangreu blauw na Pos

Chikito y area di Santo Largo. Eherce cautela den trafico tanten e borchinan ta poni.

Pa cualkier sucedido por notifica nos inmediatamente via nos facebook page dnmaruba of plataforma Infraruba.com ora cu weita actividad di crusamento di cangreunan. Un danki na NGO’s nan cu a duna nan sosten cu informacion valioso pa realisa e proyecto aki.

