Candidatonan di AVP cu caminata di 5 KM den districto di Noord

Preparacionnan ta cla y awo ta invita pueblo di Aruba pa compaña AVP den e grandioso caminata di 5 KM “Padilanti cu Team AVP”. Ademas di ta campaña, ta organisa diferente evento pa e candidatonan intercambia cu e pueblo y esnan cu ta bay vota den e eleccion di dia 22 di September awo. Un di e eventonan grandi prome cu eleccion ta un caminata di 5 KM. Manera ta conoci, bou gobernacionnan di partido AVP a construi Linear Park, un proyecto cu no solamente tabata pa embeyece producto Aruba pero pa encurasha e ciudadanonan pa cana pa nan salud. El a duna resultado ya cu por mira cu for di oranan di madruga te oranan laat di anochi personanan di tur edad ta canando riba Linear Park.

Mirando e ambiente cu Caminata tin bou di e poblacion, Team AVP a planea un caminata grandioso cu ta bay tuma luga fin di siman aki den e grandioso districto di Noord. Ta trata di un caminata di 5 KM, cu ta sali for di MFA Noord, un di e proyectonan ehecuta door di Gabinete Mike Eman II, Pueblo di Aruba ta keda cordialmente invita pa cana hunto cu AVP den barionan di Noord, hunto cu e candidatonan cu ta aparece riba e lista berde.

Ta pidi tur e participantenan pa bini cu nan t-shirt berde y keds pa cana den un forma mas trankil. E evento aki ta tuma luga diadomingo, 13 di Augustus, di 5’or di atardi pa 8’or di anochi. E ruta provisional ta cu e grupo ta sali for di MFA Noord bay direccion gasolinstation na Palm Beach, despues bay direccion di Montserat, Semeleerstraat y direccion zuid bek pa MFA Noord. Ta trata aki di un ruta di 5 KM. Si bo ta prefera cana den grupo di bo candidato, tuma contacto cune.

AVP ta invita ciudadanonan pa bin compaña e team berde den un caminata hopi ameno, durante cual ta bay tin animacion musical.