Diamars atardi habitantenan di Caya Ernesto Petronia a reporta cu patras di un cas banda di e santana protestant tin un cas na candela. Na yegada di prome patruya ta topa cu basha huma saliendo for di patras di e cas.



Di biaha e truck cu a sali for di Tanki Flip a presenta na e sitio y aki e bomberonan a drenta accion. Un di di truck cu a sali for di Airport a sali pa duna man na e bomberonan. E candela a keda combati patras di e cas rapidamente.

Comments

comments