Un biaha mas candela grandi a keda pega riba e tereno di dump pero e biaha aki banda pariba, algun luna atras caba tabatin candela na e mes un sitio aki.



Maske cu ta campaña un dump cera pero ta di lamenta con candela ta keda cendi. For di leu tur hende por a mira e luz oraño di zuid. Debi cu e no tabata peliger pa nada brandweer no ta presenta pa casonan asina.