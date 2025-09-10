Diaranson mainta gai cora a canta den refineria, momento cu centro di alarma 911 a keda informa door di e personalnan y habitantenan cu a mira candela grandi riba e tereno. A cuminsa manda e prome truck na caminda caba a mira candela grandi unda a mobilisa mas truck pe sitio.
E candela tabata mas parti panort pariba di e refineria y aki bomberonan a drenta accion. Training militar a causa cu Sushinan, fuel y otro cosnan a pega candela, no tabata nada di kimico y of cerca di tanki y produccionnan.
E candela a bira asina grandi cu el a pega tur e yerbanan seco na candela y a cuminsa expande bay nort. Mas truck a presenta pa duna un man cu e candela grandi aki. Te casi merdia ainda bomberonan tabata bringando cu e candela.