Diasabra mainta autoridad a keda informa cu riba e tereno di Bushiri karting tin un candela basta grandi, di leu por mira huma preto ta bay halto, a resulta cu net pariba di e tereno bandi garage unda tin varios taira ta loke a pega candela. E personal mes a drenta accion pa combati e candela pero tabata invano, dos persona di e compania a inhala basta huma y a pidi presencia di ambulance.



Bomberonan a yega lihe ne sitio pa combati e candela grandi rapidamente. Dos truck presente ribe tereno di Bushiri Karting unda bomberonan a domina e candela liher evita cu esaki expande y causa mas daño sigui abou.

Ambulance a hiba un hende hospital pa control medico.