Un tereno huurgrond cu tin na Moko pabou di e dam di Moko ultimo tempo a bira un dump nobo pe isla y e bario caminda trucknan grandi ta benta sushinan di construccion cas y mas, esaki a keda cera pa instancianan di Gobierno e.o City Inspector, DIP, DOW y DNM.
A duna e doño di tereno tanto tempo pa asina haci e tereno limpi aki bek sino sancion lo cay te cerca husticia.
Diamars anochi autoridad ta keda informa cu e dump aki ta completamente na candela parti pabou na yegada di polis di berdad ta topa cu full pabou e sushinan acomula ta na candela, trucknan di brandweer a presenta y casi mei anochi manece diaranson marduga ainda nan tabata bringando cu e candela grandi aki.