Diadomingo anochi autoridad a keda informa cu den e bario di Safir caya Tapushi lo tin un candela basta grandi den cura di un cas di biaha a despacha unidadnan di brandweer y polis cu urgencia.



Na yegada di Polis y Brandweer a topa cu di berdad vlam grandi ta bay halto y a drenta e cura y constata cu ta trata di un palapa full na candela. Bomberonan a drenta accion di biaha y bringa cu e candela di biaha te domina esaki basta lihe evita cu e pega e cas na candela. Elmar tambe a presenta y a kita coriente di e cas.