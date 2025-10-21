Diamars merdia gai cora a canta den Madiki den Corvetstraat autoridad a keda informa tin un cas na candela y persona ta luchando cu e candela, di biaha a despacha polisnan cu urgencia y brandweer. Na yegada di prome unidad policial y brandweer ta topa cu di berdad e cas na candela basta huma saliendo. Bomberonan a drenta accion di biaha pa combati e candela rapidamente cu tabata basta grandi parti patras di e cas.
Polis a mantene e area cera pa evita personanan pasa. Personal di Elmar tambe a presenta di biaha pa corta coriente. Dos hende tabata den e cas y a logra sali y nan a inhala huma un di nan tabatin dificultad di hala rosea y a pidi ambulance pa un control medico.