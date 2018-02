Candela den yachtclub ta laga perdidanan miyonario atras

MARGARITA, Venezuela- William Pelaez, president di e Asociacion di Prestadonan di Servicionan Turistico, a comenta cu pa 2 or y 50 di marduga di diasabra, nan a ricibi un yamada di e persona encarga cu e Marina di Venetur, cu lo tabata tin un candela den e yachtclub. Un total di shete embarcacion tabata na candela, cu door di e biento barconan a cuminsa tabata drief, full na candela.

E barconan na candela tabata pega e otro nan, aunke tabata haci lo posibel pa mantene nan leu for di otro. E bomberonan, segun Pelaez a destaca , a haci un labor extraordinario, nan a keda sin awa y a cuminsa traha cu tobonan di awa.

Pelaez ta doño di e compania Infinito Producciones cual a perde cuater yate cu tabata dedica nan haci biahenan turistico pa Coche y Cubagua. El a agrega cu e embarcacionnan aki no tabata sigura door di e situacion dificil di e pais y e placa no tabata yega ni pa paga e huur.

E perdidanan ta suma na mas di un miyon dollar.

Fuente: La Patilla

Comments

comments