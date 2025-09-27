Diasabra anochi autoridad a keda informa cu na Palasiaweg un cas dilanti SABA na San Nicolas tin un cas na candela di biaha a despacha brandweer cu maximo urgencia y polis. Na yegada di bombero ta topa cu di berdad basta huma acomula den e cas parti ariba. A cuminsa cu domina e candela rapidamente, bomberonan a te hasta baha tur e fusenan debi cu nan tabata bashando awa na partinan unda tin instalacion di coriente den e plafond, y asina mes tabatin coriente den e cas. Esaki ta posibel kortsluiting y calor di ultimo dianan ki ta poniendo cu cas ta ranca mas coriente y pone tension ne kabelnan den cas y causa candela.
Bomberonan a logra domina e candela despues di basta rato, Elmar tambe a presenta y a kita coriendo completo di e cas evita cu candela origina otro caminda debi ne forma con e candela a cuminsa ne cas. E famia lo a keda drumi na un otro cas.