Diadomingo merdia gai cora a canta den Wihelminastraat net poco pabou di Elmar personanan a reporta tin un candela den un apartamento di biaha a despacha brandweer y polis cu urgencia. Na yegada di e prome patruya di Oranjestad ta topa cu di berdad huma saliendo foi un di e cambernan, bomberonan a kibra pa drenta paden debi no tabatin hende e momento ey.
A constata cu den e camber candela a cuminsa debi na airco y a cay riba e corchon y a pega candela. Y aki bomberonan a lo gra di domina e candela rapidamente. A saca un boter di tanki gas chikito tambe cu tabatin den e camber. Personal di Elmar tambe a presenta y a kita coriente di biaha. DTI a keda informa pa presenta pa haci inspeccion di e situacion di instalacion di coriente y mas ne apartamento.