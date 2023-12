Diamars anochi na veld di Frans Figaroa mester a tuma luga un wega di futbol Division 1 entre Unistars vs Jong pero Refereenan a para wega di biaha y un carta na candela a sali di biaha pa AVB.

Den mundo di futbol por a compronde cu un gran cantidad di persona/mayornan y hasta referee ta disgusta con ta permiti cu e homber agresor N.Jansen cu a keda deteni riba 2 di october relaciona cu e agresion serio cu el a haci riba 30 di september na veld di La Fama di laga un refree keda ciego, ainda ta fungiendo como coach di SV. La Fama U11.

E homber Jansen cu ningun hende kier a mira tabata den fin di simannan tras di lomba lo tabata riba veld ta coach muchanan, siendo di ta un agresor serio cu a laga un coach cu tur hende ta respeta ciego te dia di awe.

A para wega como protesta ya cu AVB ta morto na soño

Referenan a para wega di biaha diamars anochi na veld di Frans Figaroa pa entrega nan disgusto y a pone miembro di AVB presenta pero te na laat a logra haya un atencion. Debi cu wega a keda para mayornan tambe a sali cu nan yiu disgusta ora e tende e situacion aki y mayornan a combersa cu nos redaccion y a pidi pa AVB haci algo debi cu nan ta perhudicando futbol y e muchanan cu gana di hunga.

Refereenan disgusta den un carta a mustra cu AVB ta pa PRONK, den e carta a informa cu AVB no a manda e informa SV La fama pa informanan cu e persona N.Jansen cu a keda deteni 2 di october 2023, no por fungi mas como coach, tampoco cu e no por aparece na ningun actividad di AVB, pasobra esaki e president di AVB a informa na varios referee y RD.

Ainda Luis Bedoya ainda ta na Colombia den hospital hayando tratamento, unda el a perde su wowo, y con su persona lo por fungi cu su trabou cu e tin mas cu 30 aña y sin lubida por fungi como refree nunca mas.

TUR wega ta keda para refreenan a pone tur cos plat te ora cu AVB sali y actua manera mester ta pa bisa e persona N.Jansen cu e no ta permiti pa ta na actividadnan di Futbol di AVB.

Esaki ta informacionnan cu nos a ricibi diamars anochi pafo di veld Frans Figaroa unda un reunion cu a termina te algo prome cu 9’or anochi y mayornan disgusta pafo.