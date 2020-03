Diasabra marduga un persona pasando banda di e ex edificio consulado den Paardenbaaistraat a tuma nota cu huma ta saliendo for di e luga y a bati alarma na autoridad. Centro di alarma a despacha dos truck di brandweer di biaha debi no sa e situacion, polis tambe a keda dirigi. Eynan a topa cu basta huma ta saliendo for di e luga pero ora a drenta paden ta sushi adictonan a cende den e luga y e huma a plama full y mustra cu ta un candela grandi tin. Pero bomberonan a logra domina e candela aki.

