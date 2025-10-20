Diadomingo anochi habitante di Catiri a constata cu e stoof a cuminsa pega candela momento cu tabatin algo den e forno. A bati alarma na centro di alarma 911 pidiendo yudansa di bomberonan. A despacha dos truck di brandweer momento cu ta trata di candela den cas. Polis a presenta di biaha y a constata cu no tin nada di candela pero tabata e stoof su parti forno a pega candela pero e candela mes tabata domina y tur cos tabata intacto den e cas. Bomberonan tambe a presenta y a bay paden pa haci inspeccion y a constata cu e candela a keda domina pe habitante mes y a hala e forno foi luga y cera e tanki gas pa nan sigui observa esaki.