Candela ariba dump ta bou di investigacion pa iregularidad

Un biaha mas dump na Parkietenbos a wordo cendi na candela. Sr. Henley Davelaar, director di Serlimar a amplia ariba esaki.

Ultimo tempo e candelanna tabata hopi bon bou di control. E cooperacion di TNO lo sigui pa e sushinan sigui wordo tapa. A tuma nota di un candela diadomingo atrobe, unda cu brandweer a presenta, pero no tabata tin emergencia, ya cu e no a afecta aeropuerto. Pero bisiñanan si ta wordo afecta, pa cual e trahadonan di Serlimar mes a tuma iniciativa pa paga e candela aki.

Sr. Davelaar a sigui bisa cu e candela tabata na e parti unda tin hero, y cu hero no ta cende su so na candela. Investigacion lo mester saca afo kico a pasa y kisas lo tin algo intencionalmente su tras, pero e parti di siguridad ta hopi bon. Tin di imagina cu tin un tereno grandi di parti di lama y di pariba, y toch den weekend e operadornan mester ta diferente caminda na mes momento y no tur ora tin bista tur caminda.

Y door cu ta hero, cual ta casi imposibel pa pega candela, y esaki ta algo cu tin di bay wordo investiga. Na ora di haci e ultimo ronda prome cu cera, tur cos tabata bou di control y 15 minuut despues di a cera, esaki ta bin sosode.

Gobierno y minister tin vision pa preveni sucedidonan manera esaki tuma luga, pa cual Sr. Davelaar a splica cu e suceso cu RFP pa saneamento di Parkietenbos y e sanitairy landfill nobo, ta full un proceso, pero si a haci tur loke ta necesario pa tipo di casonan asina wordo contene y no sosode mas.

Pero tur manera ta pidi cooperacion di pueblo y vooral esunnan den bisindario pa nan cooperacion y comprension, pero tur hende tin belang den esaki ya cu ta trata di nos medio ambiente.

Comments

comments