Diabierna pasa di 12 or merdia bomberonan cu urgencia a keda despacha pa Semeleerstraat na e casnan di pueblo na Noord pa un cas na candela. Bomberonan ta yega topa cu vlamnan grandi ta sali for di e dak di cas, di biaha bomberonan ta drenta accion pa combati e candela rapidamente. Hendenan tabata na grito riba caminda, polis ta yega di biaha y cera e area pa ningun hende yega cerca debi cu tabata tin basta huma mes ta sali for di e cas. Pero bomberonan a logra domina e candela di biaha.

