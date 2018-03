Diaranson gai cora a canta pasa di 1 or marduga den Amsterdamstraat unda tabata tin candela den cas. E candela a cana asina lihe y bira grandi y destrui e cas completamente. Un cas cu tabata tin basta auto staciona den e cura di cas. Bomberonan a yega di biaha y drenta accion pa combati e candela aki. Polis tambe tabata presente pa tuma dato for di e doño di cas y mantene e hendenan leu for di e huma.

