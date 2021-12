Diadomingo pasa di 1:30 marduga gai cora a canta na Driemasterstraat den area di Paradijswijs unda huma a lanta habitantenan for di soño y tuma nota cu tin un apartamento completamente na candela. Polisnan a presenta di biaha a constata cu di berdad e luga ta na candela y a solicita brandweer cu ya tabata na caminda.



A saca bisiñanan for di cas y tabatin explosion den e cas durante e candela. Truck di brandweer a presenta di biaha y aki bomberonan a drenta accion rapidamente combati e candela. No tabatin ningun persona den e apartamento.

Comments

comments