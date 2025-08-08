Lelicia Tromp encarga cu parti di comunicacion na Wilhelmina Fonds a duna di conoce cu manera aña a habri a pone e plan pa resti aña na ordo pero un di e puntonan ta cu ta sigui cu e aspecto di precaucion y adverti personanan pa cuida nan curpa pa come saludabel y move mas pasobra ta puntonan cu nos ta para pe y punto importante ta sosiego.
Si por bisa cu cancer di cuero ta uno halto den comunidad debi ne solo pero tin cancer di pecho cu ultimo aña ta mira un aumento y e edad di hendenan cu ta hayando e cancer aki ta bahando birando mas jong momento di detecta esaki. E estilo di bida ta hunga un rol unda personanan ta mas druk, y no ta tur ora ta cuida curpa of tene sosiego y come saludabel, pero si bo tin esaki den famia bo tin chens di herede y ta bon pa haci bo chekup regular di bo pechonan.
Pa evita di bira un pashent di cancer di pecho Lelicia a menciona ta bon pa preveni y biba un bida mas saludabel y e control na bo dokter principalmente si bo tin 25 aña bay ariba y haci e control mas regular. Bebe awa tambe, nos tur sa cu alcohol ta dushi un rato pero por tin su consecuencianan despues. Lelicia a menciona cu nos tin contactonan cu expertonan pa cu e mundo di cancer di pecho y tambe tin contacto cu Fundacion di Contra cancer di prostaat y tin ABO, y Mary Joan fundation ta trahando hunto pa dos aña caba y pronto lo drenta barionan pa trece charla, y haci preguntanan ne fundacionnan presente.