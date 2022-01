Entrante 1 di februari 2022, clientenan di Cable Digital, SETAR Complete y IPTV lo conoce cambio den nan pakete existente di Cable. Canalnan di FOX Premium desde aña pasa yama STAR Premium, lo descontinua nan señalnan riba Cable. E distribuidor di e canalnan aki, a informa SETAR cu nan lo descontinua cu e señalnan riba Cable pa concentra riba nan streaming App. E decision no ta afecta solamente Aruba, pero tur proveedor di Cable cu tin STAR Premium den Caribe y Latino America.

E cambio aki lo ta pa clientenan cu tin e paketenan di Digital Fusion, Digital Supreme, IPTV Fusion, IPTV Supreme y SETAR Complete Premium. Tur clientenan cu tin Tiers of Add-on di STAR Premium tambe lo nota e cambio.

SETAR ta mira e importancia y impacto cu esaki ta trece pa e clientenan y lo ahusta prijs di paketenan di Digital Fusion, Digital Supreme, IPTV Fusion, IPTV Supreme y SETAR Complete Premium. Clientenan di Digital Cable, IPTV y SETAR Complete Start-Up cu tin STAR Premium como Tier of Add-on lo ricibi automaticamente e HBO Premium cu tambe ta canalnan di pelicula. Clientenan cu tin e combinacion di Tiers of Add-on di HBO Premium y STAR Premium, lo cambia e STAR Premium pa uno similar.

SETAR ta pidi disculpa pa cualkier inconveniencia cu e cambio aki por trece, nos ta sigui traha pa duna nos cliente e miho servicio y experiencia. Pa mas informacion por tuma contacto cu nos na 525-1700 of email nos na [email protected]

