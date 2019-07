Diamars den oranan di atardi a regresa bek Aruba e team campeon di Pony League. Back to back victory pa e seleccion di Pony U8 Pinto cu pa di dos anja ta coy campeon consecutivo na Vernon, Illinois, Merca. Nos muchanan a sa na gana tur nan weganan y a termina campeon invicto. Solamente den e champ of the champ nan a perde bataya contra U9.

Awe bou aplauso y grito nos muchanan a ser recibi den e VIP room di airport.

Texto ta cortesia di 297 Sports

