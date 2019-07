Campeonato Lifida 2018/2019 di AVB a yega su final exitoso

E campeonato 2018/2019 di, Arubaanse Voetbal Bond (AVB) a yega na su final den mayoria categoria, AVB sigur ta sumamente contento con e Campeonato riba su mes a desaroya henter. Pa cu 2018/2019 AVB a trece un cambio den e manera cu a hunga e semi final y tambe final, en comparacion cu añanan atras, por bisa cu esaki tabata un exito grandi.

E campeonato di AVB den liganan infantil y hubenil 2018/2019 a yega su final y a saca e campeonnan den cada categoria. Durante henter aña e teamnan a haci nan maximo esfuerso pa por a yega final mustrando kico tur nan a siña durante henter e aña. Na final di e categorianan no solamente a premia e campeon, sub campeon, 3er y 4er luga, pero tambe a premia e hugadonan mas valioso y goalgether.

E resultado di campeonato Lifida ta como lo siguiente:

Division Liga Plata U-9 Baby: 4er luga Brazil Jr., 3er luga Bubali, sub campeon FC San Nicolas, campeon Britannia 2. E MVP y goalgetter ta Bjorn de Nobrega di Britannia 2.

Division Liga Oro U-9 Baby: 4er luga Estrella, 3er luga Britannia, sub campeon RCA y campeon La Fama. E MVP ta Cyler Arends di La Fama y goalgetter ta Evans Nedd di RCA.

Division Liga Plata U-11 Lifida A: 4er luga Unistars, 3er luga Estudiantes, sub campeon Nacional 2, campeon Dakota 2. E MVP ta Gwendoline Wernet y goalgetters Tjohn Kock di Dakota y Dayron de Cuba di Unistars cu 46 gol ambos.

Division Liga Oro U-11 Lifida A: 4er luga Britannia 1, 3er luga Nacional 1, sub campeon Dakota 1, campeon Estrella 1. E MVP ta Santiago Maduro di Estrella 1 y goalgetter Isaac Campaore di Nacional 1.

AVB ta contento con e campeonato a bay cu e structura nobo y ta spera p’e campeonato Lifida 2019/2020 lo bay mas miho. Danki na un y tur cu a haci e campeonato aki uno posibel y exitoso.

