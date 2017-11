Campeonato HEINEKEN di Aruba Softball Bond yegando su final

E siman aki campeonato HEINEKEN di Aruba Softball Bond dedica na dos baluarte Sra. Bertha Wolf Croes y Eugenio “Tan” Helder den su recta final. Dialuna awor cuminsando pa 715pm riba veld di Flatstone, Royal Power lo hunga 2 wega vs Premuim den e “Clash 4”. Despues cu ekiponan tur a hunga un total di 20 wega regular y otronan a hunga 24 wega incluyendo weganan di Playoff nos ta na e parti final. Royal Power a gana Pizza Hut Monsters 2 wega den e prome serie di best out of 3 y a pasa pa final. Finalmente Royal Power Tat fat ta titula campeon.

Dialuna despues di e prome wega di anochi Aruba Softball Bond lo reparti

premionan di campeonato AA masculino 2017. Campeon indiscutibel Royal Power Tat Fat

Home Depot. Sub Campeon Pizza Hut Monsters. Champion Pitcher di campeonato 2017 Jomark Flanegin cu 8 victoria y 1 derota. Champion Batter Derward Ruiz di Pizza Hut cu 25 hit den 46 turno na bate alaves 6 base por bola pues cu mas di 50 Plate Appearance pa un averahe di 543. Champion Pitcher despues di a revisa tur scoringsheet Jomark Flanegin cu 8 victoria y 1 derota y Giancarlos Gomez ta termina cu 5 victoria y 1 derota. Honronero di aña 2017 ta Kelvin “The Beast” Silvania di Royal Power kende a caba cu 6 cuadrangular den campeonato 2017. Mester accentua cu Luis Pelayo kende a hunga e promer ronda di cameonato tin un averahe di 25-17 bon pa 680 pero no a jega 40 turnonan oficial y no por participa pa e premio di championbatter.

Despues cu ASB reparti e premionan e siguiente wega di “Clash 4” lo continua. Fanaticada por bin aprecia Champion Pitcher Jomark Flanegin y honronero Kelvin Silvania den acion e anochi aki. Di Balashi Giancarlo Gomez cu 5 victoria y 1 derota lo bay ta riba monticulo mientras diferente hungadonan cu a destaca na bate manera Sando Geerman, Filbert Thiel, Marc Danies tur batiendo riba 500 den mas di 40 turno lo ta den accion. ASB kier gradici un y tur cu a aporta pa por a haci campeonato 2017 uno exitoso. Deporte den pleno desaroyo!!!