Den luna di januari a start cu e campeonato di dam pa e Campeon di Aruba pa loke ta e aña 2018 unda un total di 12 participante a registra pa e campeonato aki. Mester bisa cu despues di algun luna di competencia intensivo, e hugador Delbert Alexander ta comanda e tabla di posicion cu e score 5.5 punto for di 7 partido, na di dos lugar nos ta haya Octavio Croes cu 5 punto for di 5 partido mientras na di tres lugar nos tin Rolin Croes cu 4.5 for di 7 partido. Notabel cu Mario Jansen tambe ta invicto, pero a hunga solamente 3 partido y a score 3 punto.E Campeonato di Aruba ta wordo hunga den 2 tanda, e prome tanda ta planea pa termina dia 4 April y despues di esaki, tur hungador lo topa otro atrobe, pero cu reverse color.

Na 2017, Club di Dam Arowak a celebra nan di 25 aniversario unda e organisa un torneo internacional di dam na Aruba den luna di juli cu a conta cu participacion di paisnan manera Corsow, Boneiro y Surinam. Aruba conoce hopi bon hungador den e deporte mental y di Henry Knepa y asina nos por keda menciona varios otro nomber. Den e siman cu a pasa por a mira varios alumno di scol den e competencia escolar di dam organisa pa IBISA Aruba. Pues cu otro palabra varios hoben ta praktica e deporte aki cual ta un bon señal pa e continuidad di e deporte di dammen na Aruba.

Pa tur cu kier pasa bishita y admira e weganan di dam eaakinan ta wordo hunga tur diaranson desde 7:00 di anochi te rond di 9:00 na Nieuwstraat net otro bandi di Djispi Place.

E siguiente weganan ta planea pa wordo hunga diaranson dia 14 di Maart venidero.

Stichting Sportsubsidie Aruba ta subsidia e competencia di e campeonato di dam pa campeon di Aruba 2018.

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba manera Catochi, 1-Off, Big 4, Zodiac, Wega di Number Korsou, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa Y Gana bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Stichting Sportsubsidie Aruba.

Comments

comments