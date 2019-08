Campeonato Balashi a continua cu sorpresa

Diabierna den e fin di siman cu a pasa campeonato Balashi a mira otro sorpresa. Den e confrontacion Sport Boys DT – Old Parr DT ningun hende por a kere cu den pito Sport Boys DT lo laga Old Parr DT den tereno cu e score di 13 pa 12. Si wak e wega completo Old Parr DT te cu e pen ultimo tanda tabata e equipo dominante, pero den tanda 5 cos a bolter y Sport Boys DT tuma e ventaha pa laga nos amigo nan di Old Parr DT un poco decepciona.

Den wega number 2, caminda Ottley’s Strikers DT a enfrenta Noord Stars “PIZZA HUT” DT, ningun persona a kere cu e wega lo ta preta. Ottley’s Strikers DT tabata representa cu apenas 13 hungador, e minimo pa por hunga un wega y Noord Stars “PIZZA HUT” DT tabata bon representa cu nan trabuco nan manera Pat Hughes y e unico instructor certifica den domino na Aruba, Andy Farro. Pero Domino ta wordo hunga ariba mesa y eynan experiencia ta conta. Wel e wega tabata bai bin pa ambos equipo. Nos por bisa cu Noord Stars “PIZZA HUT” DT a pasa den wowo di hangua y den final toch a logra e victoria cu e score di 13 – 12. Pa esnan cu tin mas conocemento di domino e resultado no tabata un sorpresa pasobra historicamente Noord Stars “PIZZA HUT” DT tin hopi problema cu e domino di e mucha nan di San Nicolas, cu tur ora ta cla pa bai guera.

Diadomingo e equipo sorpresa Gold Stone Dewars DT a enfrenta Eagles DT. Gold Stone Dewars DT a bin prepara pa gana cu un score grandi pasobra Eagles DT ta tambaleando, sigur despues di e derota grandi siman pasa. Pero nada menos ta berdad. Eagles DT a bin cu un meta y esey ta pa restaura nan credibilidad den domino y aki sigur nan a logra. Eagles DT a gana facil y por bisa relativamente grandi di Gold Stone Dewars DT cu e score di 15 – 10. Ta despues di basta tempo Eagles DT por bisa cu nan a bai Noord bek cu un sensacion di un victoria. Gold Stone Dewars DT mester bai re-group y concentra pa e wega di fin di siman venidero.

Den e otro wega Trappers DT no por a stroba X-treme DT pa subi te na lugar number 2 ariba e tabla di posicion. X-treme DT relativamente facil a pasa ariba Trappers DT. X-treme DT tabata bon representa y nan “Hit man” Zinho Saladin a mustra publico henter ta con domino mester wordo hunga.

Otro siman Diabierna lo tin e siguiente wega nan na Ottley’s Place:

X-treme DT vs Gold Stone Dewars DT

Eagles DT vs Sport Boys DT

Y Diadomingo na RiverPlate:

Old Parr DT vs Ottley’s Strikers DT

Noord Stars “PIZZA HUT” DT vs Trappers DT

Sigur e confrontacion X-treme DT – Gold Stone Dewars DT ta un wega “cayente” na e momento aki den campeonato Balashi. Un invitacion ta bai pa tur fanaticada pa ta presente.

Comments

comments