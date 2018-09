Campeonato ASB: Balashi Premuim y Royal Power ta gana

Campeonato HEINEKEN di Aruba Softball Bond dedica na dos baluarte Chin Thiel (q.e.p.d) y e trabuco Wiwi Maduro a continua riba veldnan na Pos Chiquito. Den categoria AA Liga Kibrahacha Balashi Premuim ta gana Piratas den un tremendo encuentro 8-7. Balashi Premuim 8 careda, 9 hit, 3 eror y ta laga 7 coredo na base. Piratas 7 careda, 4 hit, 5 eror y ta laga 8 coredo den circulacion. Como ekipo Balashi ta bay di 28-9 pa un averahe di 321 mientras cu Piratas ta bay di 21-4 bon pa un averahe di 190.

Miho batiadonan pa Balashi Premuim ta Sandrick Geerman 4-2, Djurwin Croes 3-2 cu 2 rbi, Jowald De Cuba di 3-3. Pa Piratas a destaca na plato Jonathan Perez di 1-1 cu 2 rbi y William Benitez di 2-1. Giancarlo Gomez kende ta releva Jorge Santana den di prome inning ta resulta pitcher ganado. Johannes Poy Flanegin ta bay cas cu e derota. Giancarlo ta lansa 40 bola, 44 strike pa un total di 88 picheo y ta permiti 1 careda, 6 base por bola, 4 ponche. Poy Flanegin ta lansa 34 bola, 64 strike pa un total di 98 lansamento permitiendo 5 careda limpi, 1 base por bola, 3 strike out. Den di dos wega di anochi Royal Power Tat Fat Home Depot ta knock out Logros 11-0. Royal Power 11 careda, 8 hit, 0 eror y ta laga 5 coredo na base. Logros 0 careda, 2 hit, 3 eror y ta laga 3 coredo den circulacion. Miho batiadonan pa Royal Power ta Gregory Krosendijk y Franco Wouters di 2-1, Jair Thompson di 3-2 cu 2 rbi, Dijendrick Croes 2-2 y Guyon Cannister di 2-2 cu un cuadrangular y 5 rbi.

Pa Logros a destaca na plato Alexander Groendeveld y Francis Perez ambos di 2-1. Jomark Flanegin ta cubri henter e ruta 4 inning lansando 13 bola, 33 strike pa un total di 52 lansamento permitiendo 2 hit un base por bola y 6 poche crema pa un ERA di 0.00. Johnny Rasmijn a tira 45 bola, 38 strike pa un total di 83 lansamento permitiendo 8 careda limpi 3 base por bola y 1 homerun pa un ERA di 18.67. Royal Power como ekipo a bay di 18-8 bon pa un averahe di 444 mientras cu Logros a bay di 13-2 pa un averahe di 153. Weganan ta continua diaranson awor na veldnan na Pos Chiquito pa 715pm riba veld # 2 Celebrities vs Blackhawks y riba veld # 1 Balashi Premuim vs Macuarima Indians y pa 9pm riba veld # 2 The Prodigies vs Predators y riba veld # 1 Royal Power vs Piratas.

Diahuebs weganan di campeonato ta continua na Pos Chiquito riba veld # 1 715pm Black Joker vs The Prodigies y 9pm Predators vs Blackhawks y mesun dia na Flatstone lo tin AA pa 715pm Logros vs Balashi Premuim y pa 915pm Macuarima Indians vs Royal Power. Pues weganan na cantidad den campeonato di ASB ta lorando. Fanaticada waak pa Bo t’ey!!

