Campeonato Aruba Softball Bond a continua

Campeonato HEINEKEN fast pitch di Aruba Softball Bond dedica na dos baluarte Chin Thiel(q.e.p.d) y Wiwi Maduro a continua riba veldnan na Pos Chiquito. Den categoria A-Klas The Prodigies ta baha fuerte riba Black Yoker propinando nan un knockout 11-1. The Prodigies 11 careda, 11 hit, 2 error lagando 3 coredor den circulacion. Black Yoker 1 careda, 3 hit, 1 error y ta laga 3 coredor na base. Como equipo The Prodigies a bay di 22-11 bon pa averahe di 500 mientras Black Yoker a bay di 16-3 pa un averahe di team di 188. Oslin Bergrok ta resulta pitcher perdedor. Mihor bateadornan pa The Prodigies a resulta Samir Webb 3-2, Juan Carlos Geerman di 2-1, Nevin Figaroa 2-2, Albertico Webb y Hector winterdal 1-1, Pa Black Yoker a destaca na plato Oslin Bergrok, Xavon Jansen y Anderson Giel tur di 2-1. Den di dos wega di anochi den categoria A-Klas Predators a ruim op Blackhawks 21-8. Predators 21 careda, 20 hit, 3 error y ta laga un coredor na base. Blackhawks 8 careda, 9 hit, 3 error y ta laga 9 coredor den circulacion. Como ekipo Predators ta bati 35-20 bon pa un averahe di 571. Blackhawks a bati como team di 23-9 bon pa un averahe di 391. Mihor bateadornan pa Predators ta Jossiel Jacobs 5-2, Jomir Vrolijk 3-3, Ralph Dinzy 4-3 cu 3 rbi, Nigel St Jago 3-2 cu 4 rbi, Chris Angela 4-2, Antonio Ras 1-1, Reno Tromp 2-2 y Francil Arcaya 2-1. Pa Blackhawks a destaca den causa perdi Rodney Kelly 2-2, Johnny Winterdaal 2-1 cu 3 rbi, Jeffin Jansen 2-2, Rodymar Geerman 2-1 y Ruben Kock 1-1. Nigel St Jago ta gana e partido mientras Gratero Santiago ta bay cas cu e derota. Weganan lo continua diasabra 6 pm na Pos Chiquito den categoria femenino y diadomingo 11 am na Pos Chiquito tambe categoria femenino. Waak pa bo tey.

