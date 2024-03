Riba diasabra 23 di maart ultimo, diferente “dojo” (scol di karate) a participa na e campeonato “Aruba Dushi Tera Karate 2024” organisa pa Aruba Karate Bond. Presidente di Aruba Karate Bond, “sensei” Gustavo Velazquez y directiva, ta felicita tur atleta, instructor y mayor cu tabata presente pa apoya e competencia. Igualmente ta gradici e publico cu tabata presente.



Diferente scol di karateDespues di un “briefing” pa tur instructor y referee tocante e reglamento di competencia; tur cos tabata cla pa ranca sali. E diasabra mainta a habri cu e bunita himno “Aruba Dushi Tera” sigui pa un desfile di JinSei Kan Skif Aruba, RyuBuKai Aruba, Shotokai Aruba, Tamashi Aruba y Budokan Aruba. Alrededor di 75 karateka a participa den e categorianan “rambuho” (edad 3-5 aña), “kata” y “kumite” (desde 6 aña te cu adulto). Publico por a disfruta di un dia hopi exitante, activo y exitoso. E resultado lo ser publica riba e pagina di Facebook di Aruba Karate Bond.GradicimentoPa haci e competencia extra exitoso a invita for di Corsou 2 referee; esta señor Rudsel Nepomuceno y señorita Risjainelly Michiel di CuraBond. Nan a asisti prome y durante e competencia; sin lubida riba nos propio refereenan cu tambe a haci un tremendo trabou. Otro gradicimento ta bay pa Martijn Trading Aruba, Aruba Sport Unie y Stichting Sportsubsidie Aruba cu semper ta coopera cu nos atletanan. Un danki special pa Event Medical Services Aruba, e team di set up, e team di mesa tecnico, e team di security y tur boluntario cu di un manera of otro a contribui na e campeonato.OrguyosoAruba Karate Bond ta contento cu e participacion di tur atleta. Pabien pa boso tur y specialmente pa e seleccion di karate; Maresha Tromp, Kyran Tromp y Zillion Bruges cu a participa cu tremendo resultado. Keda pendiente pa e proximo actividad di Aruba Karate Bond.