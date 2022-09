Manera ta custumber di tur aña, Arubaanse Voetbal Bond ta dedica e Campeonato na personanan cu a duna un aporte na e futbol aki na Aruba sea como hungador, referee of dirigente. E aña aki ta dedica e Campeonato na 4 persona cu sigur merece e reconocemento aki: Sr. Antonio “Tony” Geerman, Sr. Harold “Roy” Helder, Sr. Reynold “Nolly” Becker y Sr. Heinrich “Jerry” Mackay.

Sr. Antonio “Tony” Geerman

Sr. Antonio Geerman, miho conoci como Sr. Tony Geerman no ta un persona desconoci den Aruba su futbol. Sr. Tony Geerman ta casa cu Sra. Filomena Geerman-Ruiz y nan tin 2 yiu homber cu a studia y ta biba na Hulanda.

Sr. Tony Geerman tin un trayectorio largo como Miembro di Bestuur di AVB. Sr. Tony a fungi como Miembro di Bestuur bao di un total di 5 President.

1. Sr. Luwi Wever (i.f.m.)

2. Sr. Adi Toppenberg

3. Sr. Boei Marchena (i.f.m.)

4. Sr. Nilo Croes (i.f.m.)

5. Sr. Rufo Kelly

Durante su periode como Miembro di Bestuur Sr. Tony a ocupa e puesto di Secretario General na varios ocasion. Fuera di a fungi como Miembro di Bestuur di AVB, Sr. Tony tambe a fungi como Miembro di Comision di Apelacion pa AVB.

Como Hefe di Delegacion pa cu seleccionnan di Lifida (Buchi Panama) y AVB a representa Aruba na varios pais e.o Corsou, El Salvador, Haiti, Cuba, Antigua & Barbuda, Venezuela, Colombia, Puerto Rico y Suriname.

Tambe como Miembro di Bestuur di AVB como Delegado a atende varios reunionnan y congresonan di CFU/Concacaf y FIFA na Trinidad & Tobago, Antiqua & Barbuda, Grenada, Argentina, Suiza, Francia y Qatar.

Sr. Tony Geerman tabata activo tambe como Dirigente di club specialmente pa e club di Bubali. Sr. Tony pa hopi aña a fungi como President di Comision Bubali-LIFIDA y tabata un di esnan cu mas a contribui na expansion di categorianan di LIFIDA cu introduccion di U-7 (Mini-Baby) y U-5 (Minimini). Pero Sr. Tony no tabata solamente cu Bubali, Sr. Tony Geerman tambe tabata President di S.V. Universal.

Su teamnan ta S.V. Universal y S.V. Bubali Sport Club y actualmente e ta forma parti di un

Comision 2022-2023 pa S.V. Bubali.

Sr. Harold “Roy” Helder

Sr. Harold Helder, miho conoci como Roy, ta bin for di un famia di futbol. Su tata tabata Sr. Cai Helder, un di e grandinan di Aruba su futbol. Su ruman Sr. Win Helder tambe tabata un tremendo futbolista y despues entrenador exitoso.

Futbol ta Sr. Roy su pasion, como hungado Sr. Roy a hunga pa SCA di Paradera, Atlantico Deportivo y Independiente Caravel, cu a bira su cas y Sr. Roy lo sigui hunga cu Caravel den categorianan veteran 35+, 40+ y 50+. Sr. Roy Helder a forma parti di Directiva e.o. como President di Caravel pa varios aña y Caravel a conoce un periode exitoso ora cu pa 4 aña consecutivo Caravel ta clasifica pa Play-Off.

Den futbol veterano, Sr. Roy Helder tambe a contribui como Dirigente y na aña 2005 ta bira President di Fedeveta. Un logro grandi como President di Fedeveta e tempo ey tabata e Torneo Champ of Champs, unda cu Caravel veterano, representando Aruba a titula subcampeon di e torneo. Pa Sr. Roy Helder un momento special tabata e momento di a cera conoci cu El Pibe Valderrama na 2014, ora cu un delegacion di Caravel a bishita Santa Marta na Colombia.

Sr. Roy Helder serca hopi amante di futbol ta conoci como comentarista. Ya den aña 70, Sr. Roy a cuminsa traha na Radio Kelkboom. Sr. Theo Boekhoudt a bin cu e idea pa cuminsa nara wega di futbol y asina Sr. Roy a cuminsa como narador di weganan di Futbol y asina Radio Kelkboom a bira e radio di futbol na Aruba. Na aña 1982 como narador a viaha cu seleccion di Aruba pa weganan di Copa Centro Americano y del Caribe. Mas despues Sr. Roy Helder lo team up cu Sr. Eddie Daou y Sr. Claret Lopez como narador di weganan na Radio 1270. Pa hopi aña Radio 1270 a fungi como e radio di futbol aki na Aruba. Y como narador di Radio 1270, tambe a realisa varios viahenan cu seleccion di Aruba.

Fuera di radio, Sr. Roy Helder tambe a fungi como comentarista na weganan na Canal Telearuba den añanan 80 y añanan 90.

Sr. Reynold “Nolly” Becker

Sr. Reynold Becker, miho conoci como Nolly Becker a cuminsa hunga den e ekipo di R.C.A. na un edad hopi jong. For di 1968 te cu 1987, Sr. Nolly a hunga como defensa pa R.C.A. Cu e club aki el a titula 4 biaha campeon y 5 biaha subcampeon di nos isla. Sr. Nolly a participa den 7 Copa Antiano y na 1977 a titula subcampeon di Antias cu R.C.A.

Na maart 1969 el a hunga na Corsou pa e seleccion hubenil di Aruba contra Corsou y Boneiro y na juli di e mesun aña aki el a gana medaya di oro cu e seleccion hubenil di Antias Hulandes den e Weganan di Reino cu a tuma luga na Surinam. Na mei 1970 el a bolbe forma parti di e seleccion hubenil di Aruba cu a hunga na Boneiro.

Na comienso di aña 70, Sr. Nolly a bai Hulanda unda ela completa su CIOS Opleiding. Despues di finalisa su estudio el a regresa Aruba y a sigui milita den e ekipo di R.C.A.

Na juni 1976 el a haci su debut pa e seleccion di Aruba contra Boneiro pa mira cua isla lo traha e seleccion Antiano. Na juli 1976 Sr. Nolly a hunga pa e seleccion di Antias Hulandes contra e seleccion hubenil di Costa Rica. Na juli/augustus 1976 el hunga pa e seleccion Antiano contra Haiti den e weganan eliminatorio pa e Mundial Argentina 1978. Na juni/juli 1978 Sr. Nolly a hunga pa e seleccion Antiano den e Copa Duvalier organisa pa Caribbean Football Union. Na mei 1979 e tawata den e seleccion di Antias Hulandes cu a hunga contra Trinidad weganan eliminatorio pa e Weganan Olimpico di Moscu 1980. Na 1981 e tawata den e seleccion di Aruba cu a hunga contra Millonarios di Bogota. Na 1986 Sr. Nolly Becker a forma parti di e ekipo di R.C.A. cu a conkista e prome titulo di campeon di Aruba, despues di Aruba su Status Aparte. Na 1987 R.C.A. lo ripiti e hazaña y titula Campeon un biaha mas.

Sr. Nolly Becker a traha tambe como comentarista di futbol na Telearuba, unda a team up cu Sr. Roy Helder pa transmision di varios weganan final di Aruba su Campeonato.

Tambe Sr. Nolly a forma parti di e Comision Tecnico di Comite Olimpico Arubano. Y Sr. Nolly a hunga un rol importante den formacion di locual awendia ta CEMEDAR, cu a cuminsa prome como Instituto Medicina di Deporte, despues a bira e Comision Medico, for di cual Sr. Nolly a forma parti como Masahista.

Sr. Heinrich “Jerry” Mackay

Sr. Heinrich Mackay, miho conoci como Jerry Mackay a nace na 1967. Na e edad di 13 aña, el a cuminsa hunga futbol pa Sportboys, prome den aspirant despues pa Division Uno. Como hungado di futbol, Sr. Jerry a hunga gran parti di su carera pa Sportboys, e ultimo añanan como hungado el a hunga pa e ekipo di Arsenal.

Pero Sr. Jerry ta mas conoci como referee y pa sigur mas cu 25 aña a forma parti di e cuerpo arbitro di AVB. Na edad di 18 aña, Sr. Fan Dijkhoff (i.f.m.) a serca Sr. Jerry y puntre si e ta

interesa pa bira referee. Como referee hopi jong, mester menciona cu tabata guia door di 4 refereenan cu hopi experiencia, Sr. Fan Dijkhoff (i.f.m.), Sr. Nito Rosel (i.f.m.), Sr. David Cruz (i.f.m.) y tambe Sr. Porois Tromp.

Sr. Porois Tromp a wak e potencial di Sr. Jerry y door di su funcion den arbitrahe den Concacaf a yuda Sr. Jerry na un edad jong subi lista di FIFA. Sr. Jerry lo keda riba lista di FIFA te na 2010 ora a yega su edad pa stop como referee internacional.

Como referee internacional Sr. Jerry a logra fluit of vlag hopi wega den e region di Concacaf, entre otro na Antias, Suriname, Merca y Mexico. Momentonan cu Sr. Jerry ta corda sigur ta weganan pa Concacaf Goldcup na Miami, Los Angeles y San Diego. Un otro wega cu Sr. Jerry ta corda bon ta e final di Koninkrijksspelen na Corsou na 1997, unda e stadion di SDK tabata completamente yen.

Y sigur algo grandi ta ora a representa Aruba como referee na e FIFA U-17 Worldcup 1999 na New Zealand, unda Sr. Jerry a haci un bon prestacion ya a keda te na ultimo den e torneo y a fungi como 1st assistant den e wega pa 3er lugar entre e seleccion di USA y Ghana.

En total Jerry a fungi mas cu 25 aña como referee na Aruba y semper a demostra un nivel halto den su performance tanto riba nivel nacional como internacional.