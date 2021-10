Manera ta custumber di tur aña, AVB ta dedica e campeonato na personanan cu a duna un aporte na e futbol aki na Aruba sea como hungador, referee of dirigente. E aña aki ta dedica e campeonato na 4 persona cu sigur merece e reconocemento aki: Richard Jacobs, Andres Garcia, Ernst Mohamed y Lorenzo “Denchi” Werleman.

Richard Jacobs

Pa Richard Jacobs futbol tabata algo cu manera ta bisa na hulandes “met de paplepel ingegoten”. Como yiu di un di e futbolistanan grandi den historia di futbol aki na Aruba y for di chikito caba el a cuminsa hunga futbol. Di chikito e ta acompaña su tata pa bai weganan di futbol. Cu su 2 aña di edad el a sali den un revista ta scop bala hunto cu def. Joe Robles (dfm) cu tabata den equipo rival di su tata. Na edad hoben, Richard Jacobs a bai biba na Hulanda y despues di a regresa Aruba, Richard Jacobs a forma parti di e equipo di RCA aspirant (esaki ta prome cu LIFIDA a keda funda). Como hungador aspirant, Richard Jacobs a hunga den varios seleccion hubenil e.o representando Aruba na Santo Domingo, tempo cu Buchi Panama a bai cu e seleccion. Despues di a cuminsa cu RCA, Richard Jacobs ta muda pa e equipo di Dakota y cu edad di apenas 15 aña, Richard Jacobs ta debuta pa Dakota den e Division Honor. Aki ta cuminsa un trajectoria largo den Division Honor. Cu SV Dakota Richard Jacobs a sali sub-campeon di Division Honor na 1988 y 1991. Despues di Dakota, Richard Jacobs ta pasa pa e equipo di RCA logrando e titulo di sub-campeon na 1992 y e titulo di Campeon Division Honor na 1994. Despues Richard Jacobs ta pasa pa e equipo di Estrella y ta logra e titulo maximo di campeon na aña 1996, 1998 y 1999. Despues di un periode hopi exitoso cu Estrella, Richard Jacobs lo hunga tambe pa e equipo di La Fama cu a regresa den e Division di Honor. Durante su carera Richard Jacobs a gana varios premio individual. Na 1992, Richard Jacobs a sali Goalgetter di Campeonato Division Honor, na aña 2000 un biaha mas Richard Jacobs ta obtene e titulo Goalgetter di AVB su Campeonato. Na aña 1998 Richard Jacobs ta bira e MVP di e campeonato y alabes ta haya e premio di Mihor Delantero. Na aña 2001 un biaha mas Richard Jacobs ta bai cu e titulo MVP di Campeonato. Durante aña 90, Richard Jacobs na varios ocasion a forma parti di e seleccion di Aruba, representando Aruba den weganan pa eliminatorio pa Mundial na aña 1994, 1998 y 2002. Tambe a forma parti di seleccion di Aruba pa torneo di Campeonato di Cariba yama Shell Cup. Na aña 2000, Richard Jacobs a forma parti di e seleccion di Aruba cu a gana e seleccion di Puerto Rico 4 – 2 despues di tabata perdi 2 – 0 na half-time. E wega di buelta Aruba ta empata 2 – 2 despues cu atrobe tabata perdi 2 – 0 na half-time.

Andres Garcia

Andres Garcia su nomber semper lo keda liga na La Fama. Como ruman chikito e tabata compaña su rumannan y amigonan na weganan riba veld di La Fama tempo cu Club La Fama tabata trece ambiente den e bario. Den añanan 60, Andres Garcia a hunga como keeper pa SV La Fama den B-Klasse despues cu a stop como hungador toch Andres Garcia ta sigui activo como arquero di e equipo di veterano di La Fama. Durante e periode aki tambe Andres Garcia ta cuminsa manifesta su mes como dirigente. Na aña 2002 Sr. Henk Timmerman ta retira como presidente di La Fama y Andres Garcia ta tuma e presidencia di La Fama over. Y mesora ta pone man na obra. Andres Garcia tabata tin plannan ambicioso pa cu La Fama. Na aña 2003, SV La fama ta subi bek pa Division Honor y te cu awe SV La Fama a keda den Division Honor. For di Campeonato 2005/2006 te cu 2012/2013 La Fama ta clasifica tur aña pa e Play-off. Tanto na aña 2009 como na aña 2012, La Fama ta yega e final pero ta perde den final. Pero na aña 2013 porfin SV La Fama ta logra su titulo di campeon Division Honor. Pero durante e presidencia di Andres Garcia, no ta e equipo di Divsion Honor so tabata exitoso. Como organisacion SV La Fama a logra crece. Na aña 2004 SV La Fama a haya su tereno bek. E tereno a haya un clubhuis/members area, a bin iluminacion y na aña 2017 e veld a haya un miniturf pitch. Na aña 2005 SV La Fama a cuminsa cu categorianan infantil bao nomber di e Puppy´s (un nomber pa honra otro grandi di La Fama Pupy Diaz). Te dia di awe SV La Fama ta conta cu tur categoria infantil. Logrando basta titulo den e categorianan aki. Na aña 2015, SV La Fama a cuminsa tambe ta participa cu equipo di damas den AVB su campeonato femenino y semper e equipo di damas a pertenece den e mihornan na Aruba.

Ernst Mohamed

Ernst Mohamed sigur no ta un persona desconoci den comunidad. Den e mundo di futbol aki na Aruba, Ernst Mohamed ta hopi conoci como referee. Esaki ta nada straño si tene cuenta cu Ernst Mohamed ya pa mas cu 20 aña ta forma parti di e cuerpo di arbitro aki na Aruba. Pero Ernst Mohamed no ta referee so. Su trajectoria den futbol ta cuminsa como hungador aspirant pa RCA, despues di RCA Ernst Mohamed ta bai hunga den e categoria di Junioren pa Dakota. Tambe Ernst Mohamed a hunga pa Dakota den Division Honor prome cu a biba na Merca pa sigui su estudio. Despues di a regresa Aruba, Ernst Mohamed a hunga cu e equipo di CDRA den Division Honor. Ernst Mohamed alabes tabata president di CDRA. Pa AVB mester menciona cu Ernst Mohamed a forma parti tambe di tanto Strafcommissie como Beroepscommissie. Como referee Ernst Mohamed semper a tuma su tarea na serio. Un referee cu semper ta dispuesta pa yuda su coleganan. E ta conoci tambe como un bon colaborador den diferente torneonan y campeonatonan. Por ehempel pa e campeonato di veterano, Ernst Mohamed no ta solamente activo como referee, pero ta fungi tambe como Head of Referee pa Fedeveta. Ernst Mohamed tambe ta organisa tur aña e torneo internacional di futbol “Copa Fundacion Respetami”.

Lorenzo “Denchi” Werleman

Lorenzo Werleman mihor conoci como Denchi Werleman a cuminsa hunga futbol di chikito. Cu su 11 aña di edad Denchi su trajectoria largo den Aruba su futbol aki na Aruba a cuminsa na momento cu el a debuta pa e equipo di SV Arsenal den division aspirant. Despues di Arsenal, Denchi ta bai hunga pa Sportboys. Cu apenas 16 aña di edad Denchi ta debuta den Division di Honor pa SV Sportboys. Durante su prome aña den Division Honor, Denchi ta haya e premio “Nobato di Aña”. Na 1980 su Club Sportboys ta reconoce Denchi como deportista di aña. Na 1983, SV estrella ta acerca Denchi un biaha mas y Denchi ta dicidi di bai hunga pa Estrella y Denchi lo keda cu Estrella pa e resto di su carera. Durante su añanan cu Estrella Denchi lo bira un di e mihor delanteronan na Aruba. Como hungador clave di SV Estrella, Denchi ta forma parti di e equipo cu ta titula Campeon di Aruba na aña 1988, 1989, 1990, 1992, 1996, 1998 y 1999. Na 1993, Denchi lo obtene e titulo Goalgetter di Campeonato. Ainda ta fresco den memoria di hopi e gol den wega final ora cu Denchi ta anota for di tiro liber faltando 2 minuut di wega cu un fusil den skina di gol, dunando Estrella e victoria y tambe e titulo di Campeon Division Honor na aña 1998. Na 1999 durane su utimo aña como futbolista, Denchi a conoce un otro momento historico pa su mes, ora cu el a hunga hunto cu su yiu Denrick pa na mesun momento riba veld. Denchi a forma parti di e prome seleccion di Aruba despues cu Aruba a bira miembro di FIFA y lo sigui forma parti di seleccion pa varios aña hungando pa Aruba den eliminatorianan pa Mundial ya tambe pa campeonato di Caribe (Shell Cup). Cu Estrella tambe Denchi a participa den varios torneo den exterior na e.o. Costa Rica, Colombia, Mexico, Ecuador y Republica Dominicana. Denchi su curason semper a keda cu Estrella. Na aña 2019, Denchi a keda eligi como presidente di SV Estrella.

