Campaña di vacunacion contra Influenza ta bay cuminsa

Manera Departamento di Salud Publico a anuncia anteriormente e vacuna di Influenza pa temporada 2019/2020 ta disponibel na seccion di Malesanan Infeccioso situa na Avicena straat# 1 Oranjestad.

Pa por brinda un miho servicio na e adulto mayor di 60 aña cu ta na risico y cu porta no tin transporte, nos seccion lo bay ta mas serca di comunidad dunando vacuna na diferente localidad rond Aruba.

Aki bou ta sigui un lista di e diferente dia, orario y localidadnan unda nos enfermeronan lo bay ta aplicando e vacuna di influenza.

Diamars dia 12-11-2019 MFA Noord for di 09:00 pa 11:00

Diahuebs dia 14-11-2019 IMSAN for di 09:00 pa 11:00

Diamars dia 19-11-2019 Centro Corazon Sta Crus dilanti WGK Sta. Cruz.

Diamars dia 21-11-2019 IMSAN for di 09:00 pa 11:00

Diahuebs dia 26-11-2019 MFA Savaneta for di 09:00 pa 11:00.

Na e localidadnan aki lo vacuna personanan na risico cu presenta cu nan recept di doctor di cas y nan carnet di AZV. Adultonan mayor di 60 anja mester presenta solamente cu nan carnet di AZV valido. Na e postnan aki lo no ta posible pa cumpra e vacuna.

Pa mas informacion por tuma contacto cu seccion di Malesanan Infeccioso di Departamento di Salud Publico na 5224200.

