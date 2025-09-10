Aruba Bank ta gradici tur 175 empleado y voluntario, car dealer y motorcycle dealer y cliente cu a deposita nan confianza den e banco durante di MEGA Car Sales 2025.

E campaña di MEGA di Aruba Bank a kibra tur record di benta di auto durante di su celebracion di 100 aña di existencia! E evento di benta di auto mas anticipa di tur aña den comunidad a culmina cu un tremendo actividad na Aruba Bank su sucursal na Camacuri caminda cu clientenan por a bishita tur e car dealernan presente, All to Car, Garage Centraal, George’s Cycles, Jossy Motors, Motorworld, Stern, Topcar, Toyota, Yrausquin, y Ultimate Automobiles y por a compara oferta, y modelo di auto den un ambiente agradabel y organiza.

Na tur esunnan cu a logra “lock nan deal”, masha pabien!

Aruba Bank ta sumamente agradeci pa e sosten continuo di nos comunidad, y nos partnernan comercial, cu aña tras di aña ta sostene e evento aki.

Keda pendiente pa anuncio di e cumprador cu a gana su auto, te na un balor maximo di AWG 100.000, cu lo wordo anuncia dia 30 di september 2025.