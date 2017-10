Campaña di conscientisacion pa mantene e beachnan limpi ta sigui

Ya caba AHATA a cuminsa cu un plan di pone borchinan rond Aruba, pero berdad kisas mester bay pone mas e parti zuid di Aruba segun Sra. Vanessa Rasmussen di AHATA.

E borchinan cu AHATA mes a pone ta basta atractivo pa e bista. E borchi ta na ingles, papiamento y ta cuminsa for di Arashi te na Baby Beach. ATA hunto cu AHATA y e support di polis y Blue Rocks a traha borchinan cu ta bay for di San Nicolas, banda di e anker te cu Wariruri, indicando kico no mag. Tambe e ta indica cu e simbolo di polis den dje dus cu e support di polis.

Den e corto tempo despues cu a pone e borchinan, a bin ripara cierto cambionan. Y cierto hendenan., cu no kier siña y tambe nan a bin ripara cu e hendenan no ta na altura cu tin boet pa tiramento di sushi riba nos beachnan. E ta algo cu ta prohibi. Dus mester cuminsa cu bira mas estricto ariba e reglanan aki pa asina hende pone atencion, pero tur cos ta cuminsa cu comunicacion. Mester tin mas comunicacion di kico e ta consecuencia si bo ta haci actonan.

For di e comienso cu e ley a bin na vigor, pa no uza e saconan di plastic, ta wak un diferencia cu e cadushinan ta bisti cu e saconan di plastic manera antes. AInda tin cierto luganan cu ta dunando e saconan aki, y nan mester stop esaki. Esey ta haci e diferencia. E cantidad di sushi a baha un poco pero ainda falta pa yega na un goal en general.

AHATA hunto cu tur e otro stakeholdernan tin un reto nan dilanti y nan lo sigui cu e campaña di conscientisacion pa e cuido di nos medio ambiente. P.e. ta organisando un clean up, cu ta tumando luga dia 4 cu ta diasabra mainta. Tin chens pa registra te dia 19 di October. Esun interesa por yama pa registra na 582-2607.