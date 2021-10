Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta cuminsa un siman nobo cu e re-introduccion di e campaña “My Promise to Aruba” – Mi Promesa na Aruba. Esaki ta un forma mas pa haci nos comunidad, bishitantenan y partnernan den e industria di turismo consciente y orguyoso di nan contribucionnan pa cu e cuido y bienestar di nos isla.

E presentacion na Ingles – dirigi di e manera aki na nos bishitantenan – riba Aruba.com ta cuminsa cu e palabranan “Mi ta priminti Aruba cu mi lo yuda preserva e isla aki pa futuro generacionnan”. Un expresion haci pa Bentley Adams di Bristol, Inglatera, un frase simpel cu ta deseo di tur residente y bishitantenan fiel y consciente. E imagen cu ta compaña e frase aki ta di un tortuga di lama, simbolo di durabilidad, di un bida largo, y un di e programanan di preservacion di fauna mas importante cu Aruba conoce.

Siguientemente por “scroll” door di un serie di promesa relaciona na elementonan cu ta parti di loke a y ta haci di nos isla y su hendenan famoso como “One Happy Island”. Tur ta factornan cu nos tur mester ta consciente di nan, pa nos isla por ta uno sostenibel, saludabel y prospero. A.T.A. a laga instala posternan cu escenanan bunita y impactante na e paradanan di bus den e area di Palm Beach, a inclui e campaña di promocion den e programacion di “When in Aruba” cu ta riba televisionnan den e cambernan di hotel rond Aruba, y lo por mira pronto tambe promocion den e revistanan cu enfoke riba turismo den nan edicionnan di 2022. Di e manera aki ta trata di yega na e bishitante y stimula conscientisacion di e importancia di yuda nos preserva nos isla.

E campaña ta dirigi na un y tur, y kier motiva y encurasha tanto turista como e residente pa actua di un forma ecologicamente y socialmente responsabel, pa asina contribui na e esfuersonan pa preserva e naturalesa, e flora y fauna y nos herencia cultural.

Pa tur esunnan cu kier haci nan promesa na Aruba por haci esaki via www.aruba.com/promise. Por download e certificado cu bo nomber y pone esaki ariba social media.

“My Promise to Aruba” a wordo lansa prome biaha na aña 2019 pa A.T.A. pa sostene y promove un “codigo di conducta” cu 10 regla y regulacion general cu ta motiva comportacion y consciencia poniendo enfasis riba e isla su balornan cu mas ta destaca.

Comments

comments