Campaña di BCI pa kita auto bieu for di ariba caminda ta continua

Bureau City Inspector (BCI) a sigui cu e parti di limpiesa di autonan bieu ariba ruta, mirando cu ya Carnaval ta tras di lomba. Na varios caminda un total di 68 auto a wordo kita for di e ruta cu ta e caminda publico unda autonan bieu ta para.

Tractor, container, sushinan cu ta para canto di caminda. Bakinan, tambe trailernan, tur esakinan ariba caminda publico. Sr. Robby Rosel, vocero di BCI, ta lamenta cu hopi hende no ta tuma esaki na serio. No ta compronde cu ta caminda publico, unda cu no tin mag di tin niun vehiculo, of articulonan ariba caminda, cu no tin belasting paga. E ta hopi importante, y sigur BCI kier haci un suplica un biaha mas na e comunidad di Aruba, pa tene cuenta cu BCI ta den tur bario. Tur mainta, tur dia for di 9 or di mainta, te cu 3 or di atardi, BCI ta den tur bario. Tin un grupo tambe cu ta sali den oranan di mainta, den cierto districtonan, pa asina por ‘tackle’ tur caminda unda e autonan aki ta para. Autonan bieu cu tambe ta ariba caminda. Actualmente nan ta den bario di Noord, Paradera Modanza, Piedra Plat y tambe den parti di Playa. BCI a tuma full e parti pabao, pa asina ora keda cla cu e parti pabao, pa sigui cu e parti pariba.

Esaki masha poco ta yega na oido di e poblacion, ya cu ora cu nan a yega cu si nan a wak’e den corant of a skuch’e na radio, pero cu nan no tin luga di bay cu e autonan. Esey no ta e caso, ya cu si e auto no tin nr di auto, no tin seguro paga, automaticamente ta duna e persona 5 dia mas, pa e por kita esakinan, ariba su mesun encargo. Y si esey no ta e caso, BCI lo bolbe despues di 5 dia. Si e auto ta para mesun caminda, sin cu el a wordo movi, ta presenta e doño di e auto cu’n carat, unda cu e tin cu firma e carta segun ley. Y na e momento ey ta yama takelwagen cu ta bin busca esakinan y nan lo wordo entrega na Daltra unda cu nan lo wordo gepress mesora den presencia di e trahadonan di BCI, cu por bisa cu e auto a wordo elimina di biaha. Asina ta cu BCI tin un grupo di takelwagennan, y no ta solamente un compania, pero cu tur compania di takelwagen.

Pa loke ta e nr di auto, sea e plachi blauw of e oraño, BCI ta acerca e doño unda ta puntr’e pa e recibo di e nr di auto cu si e ta legal, si e number ta paga. Varios caminda a haya autornan cu nrnan ilegal, cu nr oraño, pero e nr ta di otro auto. Es decir, e auto su nr di motor no ta cuadra cu e nr en cuestion. E ora lo yama Cuerpo Policial, cu lo duna un boet na e doño, cu ta haya solamente un dia pa hala e auto for di e sitio.

Den un caya den Seroe Blanco, pa añanna largo, rond di 12 aña cu e caminda di Setar bay noord na man robes,tabata tin varios auto poni ariba caminda publico, y mescos na San Nicolas. UN danki na e companianan di takelwagen cu ta coopera. Na Santa Cruz tambe tin autonan den mal estado, sushi ariba tereno publico, den un caso dilanti di un guest house, unda cu turistanan ta hospeda.

DOW hunto cu Minister di Infrastructura a traha un compania nobo na Seroe Pita, na Bloemond, un total di 4 tractor para ariba caminda principal, ariba e caminda publico cu ta stroba e trafico di funciona. Esey tambe a logra cu a wordo kita.

